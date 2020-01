Björklöven visade varför man är bäst i HockeyAllsvenskan

– Kontroll tycker jag är ett bra ord. Det hade vi i 60 minuter. Det är ändå tabelltvåan vi möter men vi har koll på dem, säger lagkaptenen Fredric Johansson till CMore.



Björklöven-Karlskoga 5-1 (1-0, 2-0, 2-1)



Björklöven: Brian Cooper, Alex Hutchings x2, Alexander Viklund, Zach Palmquist

Karlskoga: Fredrik Forsberg

Ett rent toppmöte mellan seriens bästa defensiv i Björklöven och seriens bästa offensiv i Karlskoga. Björklöven har haft en helt magnifik säsong och har presterat på en oerhört hög nivå under hela säsongen. Inför matchen gjorde man även det officiellt att man förlänger med sportchefen Per Kenttä till 2024. Kenttä som har spelat en stor roll i lagets succé den här säsongen.

Hemmalaget tog ledningen i numerärt underläge i mitten av den första perioden. Backen Brian Cooper kom fri med Tim Juel och kunde skjuta ledningen till de grönklädda. Signumet för Björklövens fina säsong har varit deras defensiv och man fortsatte att visa prov på varför man är det laget som har släppt in minst antal mål hittills. Man var täta bakåt men samtidigt giftiga framåt. Alex Hutchings var påpasslig framför mål när Oliver Joakim Larsen hittade fram med en fin passning till 2-0 och ett par minuter senare kunde Alexander Wiklund utöka till 3-0.

”Vi är supernöjda”

Det var sedan aldrig något snack utan Björklöven visade varför man är seriens bästa lag när man till slut komfortabelt kunde vinna med 5-1 i det här toppmötet. Därmed drygar Björklöven ut sin serieledning i HockeyAllsvenskan.

– Kontroll tycker jag är ett bra ord. Det hade vi i 60 minuter. Det är ändå tabelltvåan vi möter men vi har koll på dem. Vi är supernöjda såklart. Vi är såklart i medgång just nu och fansen är fantastiska. Jag fick inte ens biljetter till brorsan utan han fick stå i bortaklacken, säger lagkaptenen Fredric Andersson till CMore efter matchen.

Modo-Almtuna 6-3 (3-0, 1-3, 2-0)

Modo: Patrik Karlkvist, Jonathan Johnson, Adam Tambellini, Kim Rosdahl

Almtuna: Mattias Granlund x3

Modo rivstartade ordentligt mot Almtuna med vetskapen om att vinst i kväll samtidigt som Björklöven vinner mot Karlskoga skulle innebära att de skulle bli ny serietvåa. Modos förstakedja var verkligen tongivande i inledningen av matchen och efter den första perioden hade var och en både gjort varsitt mål och assisterat till ett.

Bekvämt för Modo som verkade slappna va allt för mycket i den andra perioden där man bjöd in gästerna från Almtuna i matchen igen. Framför allt gav man för mycket utrymme till Mattias Granlund som var stekhet under mittenakten. Tre mål från Granlunds klubba varav det sista kom endast tre sekunder innan den sista periodvilan. Då hade Modo dock lyckats få in en puck genom Kim Rosdahl i powerplay men gästerna var nu med i matchen igen efter den hopplösa första perioden för deras del.

Men Modo visade att de var det bättre laget och kunde i den tredje perioden dra ifrån och till slut vinna med 6-3. Man är därmed ny serietvå i HockeyAllsvenskan efter Björklövens seger över Karlskoga.

Timrå-Västerås 1-2 (1-1, 0-0, 0-0, 0-1)

Timrå: Sebastian Hartmann

Västerås: Fredrik Johansson, Sebastian Benker

Timrå och Västerås är de två lagen som jagar Karlskoga, Modo och Björklöven i toppen av HockeyAllsvenskan. Västerås som kom till matchen med en gedigen skadelista bjöd upp till en jämn batalj mot favoriten Timrå.

Hemmalaget kunde tidigt ta ledningen i matchen genom Sebastian Hartmann men lika tidigt som Timrås mål föll lika sent kom kvitteringen i den första perioden. 19.24 stod matchuret på när Fredrik Johansson kunde kvittera för de gulsvartas del.

Matchen till slut till förlängning där Sebastian Benker blev stor matchhjälte när han gav bonuspoängen till Västerås. Imponerade av gästerna med tanke på det skadeläget som råder i klubben.