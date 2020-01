Nya mål av Nylander – upp i svensk skytteligatopp

Det är svårt att klaga på William Nylanders form just nu.

I natt sköt Torontos svenske stjärna ytterligare två mål när Maple Leafs kunde besegra Winnipeg Jets med klara 6–3 på bortais.

Först öppnade Nylander matchens målskytte efter en tilltrasslad situation kring Connor Hellebuyck i Jets-målet innan han avslutade målskyttet i mitten av den tredje perioden med sitt 6–3-mål.

– På det första målet var det bra jobb av Adam Brooks som forecheckade på målvakten. Jag vände mig bara om och slängde in pucken på kassen. Jag hade lite tur att den gick in. Det andra målet var en bra passning från (Alexander) Kerfoot och jag behövde bara stöta in den, säger Nylander till nhl.com.

ELVA POÄNG PÅ FEM MATCHER

Målen var Nylanders 18:e respektive 19:e för säsongen. Nattens måldubbel innebär nu att 23-åringen gjort mål i fem matcher i rad, på vilka matcher han gjort sex mål och totalt elva poäng.



Förutom två mål stod Nylander även för en assist i 6–3-segern.

Totalt har Nylander stått för 38 poäng (19+19) på 42 matcher den här säsongen. 21 av dessa poäng har kommit sedan Maple Leafs tränarbyte i november, då Mike Babcock fick lämna över huvudtränarsysslan till Sheldon Keefe.

I och med sina 19 mål är nu Nylander uppe på delad skytteligaledning bland svenskarna, en ledning han delar med Vancouvers Elias Pettersson.

Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 3–6 (0–2, 3–3, 0–1)

Winnipeg: Kyle Connor (21), Patrik Laine (15), Mark Scheifele (19).

Toronto: William Nylander 2 (19), Kasperi Kapanen (10), Travis Dermott (4), Pierre Engvall (5), Mitch Marner (11).