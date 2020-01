Svenske succérookien lämnade skadad: "Vet inte hur allvarligt det är"

Buffalo Sabres lyckades vända ett 0–2-underläge till en övertidsseger 3–2 i nattens hemmamöte med Edmonton Oilers. Oilers gick ifrån till en tvåmålsledning redan efter sju minuter in i den första perioden innan Sabres sakta men säkert kunde äta sig in i matchen.

Först lyckades Curtis Lazar göra 1–2-reduceringen i den första perioden, framspelad av Marcus Johansson, innan Sam Reinhart stod för 2–2-målet i inledningen av den tredje perioden. Sabres svenske succérookie Victor Olofsson, som bara timmar innan nedsläpp utsågs till månadens rookie i NHL, fanns med i förarbetet till målet.

LÄMNADE MATCHEN EFTER ASSISTEN

Olofssons assist skulle dock komma med ett högt pris. I samband med att svensken släppte ifrån sig pucken tappade han balansen och föll in i sargen, samtidigt som hans högerben hamnade under honom. 24-åringen lämnade matchen och kom inte tillbaka in i spel.

– Jag vill att alla ska vara friska. Hur det än går med Victor måste vi se till att hantera det. Vi vet inte hur allvarlig skadan är förrän vi undersökt honom ordentligt, sade Buffalos tränare Ralph Krueger på den efterföljande presskonferensen.

– Vi vill ha tillbaka honom så fort som möjligt, så vi får hoppas att så är fallet.

Den 24-årige forwarden har stått för 35 poäng (16+19) på 42 matcher den här säsongen för Buffalo.

Buffalo kunde avgöra matchen i övertiden sedan lagets storstjärna Jack Eichel fått chansen på ett straffslag som han utnyttjat på bästa möjliga vis.

Buffalo Sabres – Edmonton Oilers 3–2 e. sd. (1–2, 0–0, 1–0, 1–0)

Buffalo: Curtis Lazar (3), Sam Reinhart (13), Jack Eichel (26).

Edmonton: Riley Sheahan (4), Ryan Nugent-Hopkins (9).