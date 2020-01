Efter långa måltorkan – slog till med dubbla fullträffar

Tom Wandell hade inte gjort mål på 19 matcher i SHL. Mot Oskarshamn lyckades han styra in sitt första mål på tre månader. Av bara farten satte han ett till och blev hjälten för Djurgården.

Svep från kvällens tre SHL-matcher:

Oskarshamn – Djurgården 1–3 (1-3,0-0,1-0)

Oskarshamn: Simon Després, Tyler Kelleher,

Djurgården: Tom Wandell 2, Jacob Josefson, Henrik Eriksson.

Tom Wandell hade inte gjort mål på 19 matcher i SHL. Mot Oskarshamn lyckades han styra in sitt första mål på tre månader. Av bara farten satte han ett till.

– Det har inte kommit så många mål för mig den här säsongen. Det var inga drömmål direkt men jag tar dem, säger Wandell i C More efter matchen.

Ett skadeskjutet Djurgården kunde vinna, mycket tack vare just Wandells två kassar men även Jacob Josefson som gjorde mål för andra matchen i rad. Det blev dock nervigt på slutet när Tyler Kelleher reducerade till 2-3 men Oskarshamn lyckades dock inte forcera in en kvittering under de sista minuterna och istället kunde DIF punktera i tom kasse.

För Djurgårdens del blir det att hoppas att skadesituationen blir bättre till nästa match då följande spelare missade kvällens match: Anton Hedman, Albin Grewe, Mattias Guter, Patrik Berglund, Sebastian Strandberg och Jason Garrison.



Malmö – Örebro 2–3 OT (1-1,0-1,1-0,0-1)

Malmö: Frederik Storm, Johan Olofsson.

Örebro: Mathias Bromé 2, Shane Harper.

Mathias Bromé. Wow, vilken lirare.

Han låg bakom allt när Örebro vann borta mot Malmö. Hemmalaget tog ledningen med 1-0 innan "The Bromé-show" startade.

Först kvitterade stjärnan i ett friläge och sedan skickade han in ledningsmålet för Örebro. Johan Olofsson såg visserligen till att matchen gick till förlängning men där kan ni ju nästan gissa hur det gick.

Mathias Bromé blev inte målskytt men han passade istället fram till Shane Harper som kunde skicka in avgörandet för ÖHK. Örebro ligger nu fyra i SHL-tabellen, med fem poäng ner till Skellefteå som ligger utanför topp sex-skiktet.

Leksand – Skellefteå 0–3 (0-0,0-1,0-2)

Leksand: –

Skellefteå: Tom Pyatt, Oscar Möller, Petter Granberg.

Ojämna Skellefteå kom till Leksand för att möta ett bottenlag med rejält grus i maskineriet.

Det kändes på förhand som att hemmalaget skulle kunna ta en skalp i kvällens möte men Gustaf Lindvall satte stopp för det i kvällens match. SAIK-målvakten stoppade alla 29 skott och höll nollan för tredje gången den här säsongen.

Framåt var det den tidigare NHL-spelaren Tom Pyatt som sköt det första målet och sedan kunde matchen punkteras när Oscar Möller sätter 2-0 och Petter Granberg lyfte in sitt andra mål för säsongen i tom kasse.

Leksand har nu förlorat sex av sina sju senaste matcher och ligger alltjämt under kvalstrecket. Ett annat orosmoln för dalalaget är att Patrik Zackrisson klev av matchen i den första perioden med en skada och återvände inte.