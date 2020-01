Fick sparken under mystiska former – nu bryter han tystnaden

Beskedet slog ned som en bomb den 10 december. Dallas Stars meddelade så att de hade sparkat coachen Jim Montgomery med omedelbar verkan på grund av "oprofessionellt beteende".

Stars general manager Jim Nill ville vid tidpunkten inte avslöja exakt varför Montgomery fått gå. Bara att att det handlade om ett brott mot klubbens uppförandekod, men inte hade involverat några andra spelare, ledare eller anställda i klubben. Inte heller att incidenten som kostade honom jobbet var av kriminell natur.

Jim Montgomery själv har inte uttalat sig i ärendet. Åtminstone inte förrän nu.

Under fredagen skickade han ut ett pressmeddelande där han ber om ursäkt och berättar att han sökt hjälp för sina alkoholproblem.

"Att förlora jobbet som huvudtränare för Dallas Stars var en väckarklocka", skriver Montgomery och fortsätter: "Det var också rätt beslut av klubben. Jag svek klubbledningen och spelarna. Ännu värre är att jag svek min fru och min familj. Lagets beslut att ge mig sparken tvingade mig att ta en lång titt i spegeln och besluta mig för om jag ville fortsätta ha en destruktiv livstil eller skaffa hjälp. Jag beslutade mig för att skaffa hjälp".



Han skriver vidare att han har skrivit in sig på en rehabiliteringsklink i hopp om att bli nykter.

Jim Montgomery tog över Dallas Stars inför förra säsongen och tog laget till andra rundan i slutspelet i fjol. Där föll man efter förlängning i den sjunde och avgörande matchen mot blivande mästarna St. Louis Blues. Den här säsongen startade trögt för Stars, men Montgomery lyckades reda ut stormen och göra en vinnare av laget innan han fick sparken och ersattes av Rick Bowness.

