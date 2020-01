Ryssland till JVM-final – Sverige förlorar efter stor dramatik

Sverige förlorar JVM-semifinalen mot Ryssland efter stor dramatik. Ryssarna avgjorde i förlängningen och nu väntar bronsmatch för Juniorkronorna.



Juniorkronorna fick en drömstart i JVM-semifinalen när Rasmus Sandin gav Sverige ledningen efter endast 17 sekunder.

Ryssland lyckades dock kvittera till 1-1 i powerplay med tre minuter spelade.

Med mindre än fem minuters spel kom dock en chock för det svenska laget. Stjärnan Nils Höglander får upp armbågen i huvudet på Grigori Denisenko. Höglanders skridskor lämnade även isen i samband med tacklingen. Beslutet från domarna blev ett matchstraff för den svenske trollgubben som leder hela JVM:s poängliga inför semifinalerna.

Nils Höglander gets 5 minutes and a game misconduct for this play 😬



Is this the end of the creative Swede's electric tournament? pic.twitter.com/ZVtmSxBSed