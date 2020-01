Sköt första SHL-målet – och blev matchhjälte: ”Tog längre tid än önskat”

Här följer ett svep från eftermiddagens tre matcher i SHL:

Växjö – Brynäs 3–1 (1-0,1-0,1-1)

Växjö: Martin Lundberg, Casey Bailey, Brendan Shinnimin.

Brynäs: Daniel Mannberg.

Växjö har verkligen hittat formen efter en tung höst.

Nu är Smålandslaget ett av de hetaste i hela SHL efter dagens seger mot Brynäs. Lakers har vunnit sju av sina nio senaste matcher och lämnar nu bottenlagen bakom sig.

Martin Lundberg sköt 1-0 efter bara en dryg minut. I den andar perioden sköt nyförvärvet Casey Bailey in sitt andra mål i Växjötröjan och då hade Brynäs svårt att resa sig. Tidigt i den tredje sköt Brendan Shinnimin nämligen 3-0 för hemmalaget.

Växjö har nu nio poäng ner till Brynäs som ligger under slutspelsstrecket.

Luleå – Linköping 3–2 (1-0,1-1,0-1,1-0)

Luleå: Jack Connolly, Robin Kovács, Einar Emanuelsson.

Linköping: Broc Little, Olle Lycksell.

Toppen mot botten. Ett serieledande Luleå som leder med god marginal ner till alla andra lag mot ett pressat LHC som har förlorat fem matcher i rad och hänger löst, precis ovanför kvalstrecket.

Till en början såg det ut att gå "enligt planerna" när Luleå tog ledningen med 1-0 som sedan även blev 2-0. Linköping gav sig dock inte utan kämpade sig tillbaka till 2-2. Olle Lycksell tvingade matchen till förlängning med sitt mål i den tredje perioden.

Väl i förlängningen gjorde Einar Emanuelsson det avgörande målet och skickade bonuspoängen till Luleå.

Frölunda – Rögle 1–2 (0-1,0-1,1-0)

Frölunda: Jacob Peterson.

Rögle: Craig Schira, Hampus Gustafsson.

Det var de oväntade målskyttarna som sköt segern till Rögle.

Craig Schira gjorde comeback efter att ha missat två månaders spel med en skada. Då blev han målskytt direkt när Ängelholmarna tog emot Frölunda.

I den andra perioden sköts dock det matchvinnande målet. Hampus Gustafsson gör sin första SHL-säsong som 26-åring. Han står för ett viktigt jobb i defensiven men stod mållös efter 28 matcher. Fram till nu.

Han klev fram och skickade in pucken bakom Niklas Rubin för sitt första SHL-mål i karriären. Det skulle även visa sig bli matchvinnande då Frölunda inte lyckades komma närmare än 1-2.

– Det tog lite längre tid än man önskat. Skönt att ha fått det gjort, säger Gustafsson om målet till C More.



Rögle har nu vunnit fyra raka matcher och Ängelholmslaget har även fördel mot Frölunda då man har vunnit alla tre matcher lagen emellan den här säsongen.