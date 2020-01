Succésvensken kallas in till All Star-matchen

Jacob Markström har stått för en riktigt imponerande första halva av årets NHL-säsong.

Nu kommer belöningen.

Vegas-målvakten Marc-André Fleury har, av okänd anledning, lämnat återbud att delta i All Star-matchen. Då väljer NHL att kalla in Markström som Fleurys ersättare i Pacific Divisions lag.

Den svenske 29-åringen går mot sin bästa säsong i NHL-karriären och har en räddningsprocent på 91,7 och 2,72 i insläppta mål per match.

Det är första gången som Markström kommer att få delta i All Star-matchen, han blir även endast den sjätte Vancouver-målvakten i NHL:s historia att tas ut. Den senaste var Roberto Luongo 2009.

Svenskmålvakten kommer därmed att göra lagkompisen Elias Pettersson sällskap i All Star-matchen. Två övriga svenskar är uttagna och det är Rickard Rakell, Anaheim Ducks, och Victor Hedman, Tampa Bay Lightning.

See you in St. Louis Marky!! 🤩@j_markstrom will make his #NHLAllStar debut later this month; he’s the sixth #Canucks goalie named to the ASG.https://t.co/yguPfXeWKH