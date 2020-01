Den här Plus-artikeln är upplåst i de två första timmarna (fram till 16:00). Om du vill ha mer av sporten du älskar kan du skaffa Hockeysverige Plus här.

”Mest underskattad”.

Jag vet inte, men jag tycker personligen att det finns något lite motsägelsefullt med att vara just ”mest underskattad”, då man så fort är mest underskattad faktiskt inte bör vara speciellt underskattad längre, eller? Bör inte den spelare som exempelvis hamnar precis utanför en lista över de mest underskattade spelarna vara just det, mest underskattad, eftersom han eller hon inte ens kan få uppskattningen och uppmärksamheten där?

Okej, nu var inte tanken med den här texten att hamna i någon slags filosofisk diskussion med mig själv inför öppen ridå, kanske, så det är lika bra att lämna det därhän.

Den jag ville lyfta fram och uppmärksamma i dag är HV71:s målvakt Jonas Gunnarsson som i mina ögon måste anses vara en av SHL:s absolut mest underskattade spelare. I HV71-kretsar är så klart "Gunnar" en uppskattad figur och får väl sin rättmätiga uppmärksamhet, men runtom i hockey-Sverige är min känsla att alla inte har greppat hur, ursäkta franskan, jävla bra han är.

Jag måste så klart vara helt transparent och säga att jag inte sett alla HV71:s matcher den här säsongen. Inte heller alla matcher som Gunnarsson vaktat kassen för Jönköpingslaget. Men av de matcher jag sett har jag allt som oftast lämnats med ett ihållande avtryck från den 27-årige burväktaren.

Han har tagit med sig sin fina form från fjolårets slutspel till den här säsongen och har i mina ögon varit en av ligans bästa målvakter den här säsongen – utan att någon egentligen pratat om honom i sammanhang som Tre Kronor eller en absolut toppmålvakt i ligan.

Vilket jag tycker är konstigt.

Hans fyra nollor är bäst av samtliga målvakter i SHL denna säsong och målsnittet (1,95 insläppta mål per match) och räddningsprocenten (92,3 procent) är även det starka papper. Men målvaktsspel är så klart mer än bara siffror. Vem som helst (okej, kanske inte vem som helst) kan leverera en fin statistikrad så länge man har ett bra och stabilt försvarsspel framför sig.

Jag vill på intet sätt ta något från målvakter som Joel Lassinantti och David Rautio uppe i Luleå någonting, som båda gör jättefina säsonger än så länge, men det har ju inte direkt skadat deras siffror att man har SHL:s i särklass säkraste försvar framför sig.

Så, är Jonas Gunnarsson hela SHL:s mest underskattade spelare? I mina ögon finns det nog inte många spelare som levererar på den toppnivå som Gunnarsson gjort kontinuerligt under en längre tid utan att få den rättmätiga uppskattningen för det, så svaret på min egen fråga blir ja, det är han.

14 lag – 14 tankar

Brynäs: Två matcher den här veckan slutade i två förluster för Gävlelaget och nu börjar goda råd bli dyra. I måndags meddelade klubben att man valt att göra förändringar i matchcoachningen, då huvudtränaren Magnus Sundquist byter uppgift med Ove Molin och tar ett mer övergripande ansvar, samtidigt som Molin numera matchar forwards.

Frågan är om det är den förändring som Brynäs behöver, eller om det skulle behövas göras än större förändringar? Lagets spel hackar betänkligt och man har bara tagit sex poäng på de nio senaste matcherna. Glappet upp till slutspelsplatserna är nu nio poäng, vilket innebär att man har närmare till negativt kval än en slutspelsplats.

Det känns som att det är dags att agera nu, Brynäs.

Djurgården: There's a new "Fimpen" in town!

På grund av, eller snarare tack vare, skadeproblem i Djurgården fick Djurgårdsprofilen Christian "Fimpen" Eklunds son William Eklund göra SHL-debut för Djurgården i gårdagens match mot Oskarshamn. 17-åringen var inne på isen när Djurgården tog ledningen med 2–1 i den första perioden och när 60 minuter var spelade hade den 17-årige stortalangen noterats för strax över åtta minuters istid. Kul!

Frölunda: Den första veckan på det nya året resulterade i en uddamålsseger och en uddamålsförlust för Frölunda. I går föll man mot Rögle för tredje gången den här säsongen, vilket gör att Ängelholmslaget blivit lite av ett spöklag för Frölunda den här säsongen.

Faktum är att samtliga möten lagen emellan den här säsongen har slutat 2–1 till Rögle.

Göteborgslaget har nu släppt iväg Luleå en aning i tabelltoppen och har sex poäng upp till norrbottningarna på förstaplatsen.

Färjestad: Karlstadsgänget åkte på en riktig mangling av Skellefteå i måndags, men lyckades följa upp 1–5-förlusten med en stabil 3–1-seger hemma mot Linköping under torsdagen.

Under veckan gjorde man också klart med forwarden Pontus Widerström som hämtas in från Skellefteå där han under den första halvan har varit... Tja, osynlig? Göteborgaren gjorde inte alls något starkt intryck uppe i Västerbotten och ska jag vara helt ärlig förstår jag inte riktigt den här värvningen. Färjestad har ju dock en liten historia av att lyckas med sådana här värvningar tidigare, då den nuvarande Tre Kronor-forwarden Gustav Rydahl kom till Färjestad från lite samma situation uppe i Luleå.

Alltså är Pontus Widerström förmodligen en NHL-aktuell landslagsspelare om, säg, två år?

HV71: HV71 spelade bara en match under veckan, en match som slutade med 1–2-förlust mot Frölunda. Laget har en tuff månad framför sig, med viktiga möten mot Djurgården, Skellefteå och Luleå, bland annat. Där har man chans att styrka sin kvartsfinalplats ytterligare, samtidigt som man ställs inför en rejäl värdemätare när man ställs mot seriesuveränen Luleå på bortais.

Jag tror att vi under de kommande veckorna kan få en liten fingervisning åt vilket håll HV71:s säsong barkar.

Leksand: Jösses, vad svårt Leksand hade att få in pucken bakom Gustaf Lindvall i gårdagens match mot Skellefteå. Skellefteåmålvakten gjorde en fantastisk insats mellan stolparna, men man måste ändå kunna kräva mer av Leksandsspelarna än så här.

Men matchen mot Skellefteå var inte den enda matchen som Leksand lämnade mållösa den här veckan. Även måndagens match mot Luleå blev en mållös historia för dalalaget, samtidigt som man har SHL:s sämsta effektivitet – bara 7,67 procent.

Just nu ser det nattsvart ut i offensiven för nästjumbon och det måste till en rejäl förbättring i skärpan i offensiven om det inte ska bli en till kvalfylld vår i Dalarna.

Linköping: Några andra som riskerar en kvalfylld vår är Linköping, som fortsätter att ha det jobbigt i de nedre regionerna av tabellen. Man förlorade veckans båda matcher () och har nu inkasserat sex raka förluster. På grund av den svaga formen har gapet ned till kvalstrecket krympt till bara två poäng.

På grund av de uteblivna resultaten har så klart röster kring Bert Robertssons vara eller icke vara börjat göra sig hörda, men jag tycker inte att Linköping ska trycka på den panikknappen ännu. Klubben är inne i en ombyggnadsfas just nu och det vore bara dumt att på något vis bara rasera den kultur som den hårdföre tränaren börjat bygga upp.

Tålamod är en fiskares bästa vän, som ordspråket lyder.

Luleå: Den norrbottniska lagmaksinen fortsätter att dundra fram som det segertåg man har varit den här säsongen. Två nya segrar inkasserades i veckan och nu har Luleå skapat sig ett litet glapp ned till andraplatsen, då Frölunda ligger sex poäng bakom serieledaren.

Ett tråkigt besked för Luleå kom dock under veckan där det stod klart att amerikanen Austin Farley lämnar klubben på grund av personliga skäl. Jag har alltid haft ett gott öga till Farley sedan hans tid i Modo och Björklöven, men han har väl inte riktigt fått den där offensiva utväxlingen på SHL-nivå, tyvärr.

Ett tapp för Luleå, men inget tapp som lämnar några stora gap i laguppställningen.

Malmö: I matchen mot Brynäs nådde den 17-årige backen Helge Grans upp till 100 spelade minuter i SHL, vilket innebär att han nu kvalificerat sig för ett SHL-kontrakt med Malmö. Enligt Mr. Madhawk förväntas kontraktet, som även kommer att sträcka sig över nästa säsong, skrivas på inom den närmaste tiden.

Grans är som bekant en mycket intressant spelare som jag alltid tycker är underhållande att kolla på när jag får chansen. I måndags sköt han även sitt första SHL-mål i karriären, då han överlistade Brynäsmålvakten Joacim Eriksson med ett rappt handledsskott. Det ska bli spännande att följa Malmötalangen under våren, där han förmodligen kommer att han en viktig roll i Småkronorna under U18-VM.

Oskarshamn: Tre månader efter skräckskadan mot Växjö var Oskar Nilsson i måndags äntligen tillbaka i matchsspel för Oskarshamn igen. Ironiskt nog var återkomsten mot inga mindre än just Växjö, där Oskarshamnsbacken fick spela drygt tio minuter innan han fick 16 minuters istid i mötet med Djurgården i går.

Nilssons återkomst är så klart ett välkommet tillskott i Oskarshamn som innan den här veckan, där det blev två förluster, har visat upp ett allt bättre spel och krympt avståndet till Linköping ovanför kvalstrecket till bara två poäng. Nu studsade inte pucken smålännigarnas väg den här veckan, men min känsla är ändå att något bra är på gång hos nykomlingen. Passa er, LHC.

Rögle: Nej, nej, nej... Rögle fick ett besked av det dystrare slaget tidigare i veckan när det stod klart att nyckelspelaren, tillika landslagsbacken, Niklas Hansson kommer att bli borta under den närmaste månaden.

Det är så klart ett riktigt tufft tapp för Ängelholmslaget, som dock lyckades vinna den tuffa bortamatchen mot Frölunda utan sin stjärnback i laguppställningen.

Sedan tidigare har Rögle även Mattias Sjögren, Nick Sörensen och Adam Edström på skadelistan. Glädjande är dock att Craig Schira äntligen är tillbaka i spel efter drygt en och en halv månads skadefrånvaro. Den kanadensiske backen skrev in sig i poängprotokollet direkt i återkomsten också, när Rögle besegrade Frölunda.

Skellefteå: Hur bra är Gustaf Lindvall, egentligen? Jag har tidigare under säsongen hyllat Skellefteåmålvakten och han har inte gett mig några som helst anledningar att ta tillbaka det berömmet. I måndagens match mot Färjestad räddade han 35 av 36 skott och i gårdagens bortaseger mot Leksand räddade han samtliga 29 skott som hemmalaget sköt mot honom.

Jag har tidigare lyft fram Lindvall som en kandidat till Tre Kronor och jag vidhåller den åsikten. Han har gjort allt och lite till för att bevisa att han förtjänar den chansen.

Växjö: Smålänningarna lämnar en framgångsrik vecka bakom sig där man plockade sex av sex möjliga poäng. Växjö har nu vunnit fem av de sex senaste matcherna och har sakta men säkert börjat klättra i tabellen efter sin katastrofala inledning på säsongen.

Just nu har man distanserat sig från Brynäs i ingenmansland och har "bara" åtta poäng upp till en kvartsfinalplats. Jag tippade Växjö som svensk mästare inför säsongen och har av förklarliga skäl vacklat en aning kring det tipset, men jag vet inte... Jag börjar få en god magkänsla kring Växjö.

Örebro: Avstängningarna fortsätter att hagla in för närkingarna. Innan den här veckan hade man både Aaron Irving och Jordan Boucher avstängda och i tisdags kunde man lägga till veteranen Marcus Weinstock på den listan.

Efter sin fula huvudtackling på Linköpings Jaakko Rissanen stängdes Örebroforwarden av i fem matcher, vilket innebär att det är fjärde gången den här säsongen som disciplinnämnden stänger av en Örebrospelare, en på tok för hög siffra, så klart.

Skärpning, Örebro.