JVM-BRONS! Sverige vinner mot Finland – tar första bronset på tio år

Det märktes att de båda lagen inte riktigt var påkopplade när pucken släpptes. Det var mycket slarv och passningar som slogs fel. Detta ledde till en väldigt öppen och frejdig match men chanser åt båda håll.

Först att hitta nät var Finland när Patrik Puistola gav Juniorlejonen ledningen efter drygt åtta minuters spel. Ledningen varade dock inte länge.

Fyra minuter senare kunde Juniorkronornas superback Rasmus Sandin kvitterade med ett patenterat välplacerat handledsskott i nättaket.

Leafs prospect Rasmus Sandin has his first goal of the day to tie things up for 🇸🇪! pic.twitter.com/rfwmnGOcRZ — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2020

Det blev en ryckig match med mycket utvisningar. Sverige gjorde inte en bra första period och med en minut kvar att spela återtog finländarna ledningen genom Matias Maccelli efter att Nils Höglander tappat pucken.

Underläge för ett Sverige som såg lite energilöst ut. Då växlade man upp rejält i den andra perioden.

TAVLA AV FINSKA MÅLVAKTEN

Juniorkronorna kom ut starkt och fick in en kvittering till 2-2 när Nils Höglander och Samuel Fagemo kommer i ett friläge. Höglander skjuter och den finske målvakten Justus Annunen släppte retur via benskyddet och där kom Fagemo och högg in pucken i den tomma kassen. Fagemo är hela JVM:s skyttekung med åtta baljor under turneringen.

Tre minuter senare lyckades Sverige även ta ledningen efter en målvaktstavla av Annunen. Örebro-forwarden Linus Öberg hade pucken nere i hörnet, bakom målet, och slängde in en chanspuck på mål som styrdes in i nät via målvaktens ben.

Some bad luck for 🇫🇮 goalie Justus Annunen 😬



This puck from Linus Oberg 🇸🇪 bounces off his skate and in! pic.twitter.com/2A50DKTZYe — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2020

Sverige i förarsätet inför den tredje och avgörande perioden.



Det fortsatte vara mycket utvisningar och på slutet drabbade de flesta Finland, Juniorkronorna fick bland annat spela 5-mot-3 men lyckades inte få in pucken.

Sverige lyckades dock hålla undan då Hugo Alnefelt fortsatte spela riktigt bra mellan stolparna och Juniorkronorna kunde vinna bronsmatchen med 3-2.

Efter att ha förlorat sju av de åtta bronsmatcher som Sverige spelat i JVM lyckades Juniorkronorna nu äntligen bryta trenden och vinna ett brons.

Sverige – Finland 3–2 (1-2,2-0,0-0)

Sverige: Rasmus Sandin, Samuel Fagemo Linus Öberg.

Finland: Patrik Puistola, Matias Macceli.