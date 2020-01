Markström förde Canucks till sjunde raka – efter superräddningen

All Star-Markström gjorde det igen för Vancouver Canucks.

När New York Rangers kom på besök i Rogers Arena var det återigen den svenska målvakten som såg till att hemmalaget kunde gå segrande ur striden.

Jacob Markström räddade 36 av 37 skott och blev den stora hjälten när Vancouver vann med 2-1. Med mindre än fyra minuter kvar av matchen fick Jacob Trouba i princip ett öppet mål men då slängde sig Markström ut och lade sig på sidan med benskydden ovanpå varandra för att göra en riktig vintage-räddning.

– Ibland måste du bara vara atletisk. Det handlar om att stoppa pucken. Det är egentligen inte så jag vill göra eller spela men jag räddade och det är det viktigaste, säger 29-åringen till nhl.com efter matchen.



Markstrom has been so good it's becoming comical.



Don't underrate the degree of difficulty on this save either. Hard to stack the pads when you're carrying the team on your shoulders. pic.twitter.com/7z9IYK1Gs9