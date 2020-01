Två svenskar uttagna i JVM:s All Star-lag

Nu är All Star-laget i JVM 2020 här.

Två svenskar har plockats ut i laget som representerar de allra bästa 00:orna. Rasmus Sandin var en av två backar som valdes och Samuel Fagemo var en av tre forwards.

Sandin vann backarnas poängliga storstilat med tio poäng (3+7) på sju matcher. Han får även ta pris som hela mästerskapets bästa back.

Tournament Directorate Awards:



Best Goalkeeper - Joel Hofer CAN

Best Defenceman - Rasmus Sandin SWE

Best Forward - Alexis Lafreniere CAN#WorldJuniors