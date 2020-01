VM-svensken bryter sitt kontrakt med sin NHL-klubb – vill till Europa

Philip Holm lämnar Chicago Blackhawks.

Han har blivit uppsatt på unconditional waivers klubben i syfte att bryta kontraktet. Enligt Scott Powers, som är Chiacgo-reporter på The Atheltic, säger Holms agent att svensken är besviken över att inte ha fått chansen i NHL och därmed velat bryta sitt kontrakt. Han ska nu istället vilja återvända till Europa.



Philip Holm's agent said because Holm hasn't been called up yet he's decided to return to Europe to play.