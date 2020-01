TV: "Det här är jag" – Rasmus Sandin

Han lämnade Sverige som 17-åring för att testa vingarna i Nordamerika. Två och ett halvt år senare är Rasmus Sandin fortfarande kvar, men nu som en spelare som står alldeles på gränsen till NHL.

Efter att ha inlett säsongen med att spela sex NHL-matcher för Toronto Maple Leafs har svensken spelat så bra i AHL att han nyligen blev uttagen att representera Toronto Marlies vid farmarligans årliga All-Star-match.

Under JVM i Tjeckien var han turneringens främsta back med sina tio poäng på sju matcher, kom med i medias All-Star Team och utsågs till turneringens bästa back av direktoratet. Dessutom lämnade han Ostrava med en bronsmedalj runt halsen.

Men vem är Rasmus Sandin, var kommer han i från och vad vill han uppnå? Den frågan besvarar han själv i EliteProspects serie "This is me" i videospelaren ovan.