Veckans Guldfemma #8

Guldfemman är ett säsongstips som är en lokal variant av Aftonbladets klassiker Drömelvan i fyra sporter. Under säsongen 19/20 kommer Veckans Guldfemma inom hockeyn att utses här på hockeysverige.se.

Veckans Guldfemma består av en målvakt, två backar och tre forwards och efter säsongen kommer den spelare som plockats ut flest gånger att tilldelas ett pris.

Säsongens åttonde Veckans Guldfemma ser ut på följande vis.

Eveliina Suonpää, Linköping

Fjolårets SM-finalister krigar på i botten av SDHL och spelade i lördags en hyperviktig match borta mot Modo där vinst krävdes för att avlägsna avståndet till kvalstrecket. Med sig i bagaget hade man en 0-9-torsk mot Luleå. Men LHC avgick med seger och man gjorde det mycket tack vare finskan som stoppade 29 av 30 puckar.

Johan Grönquist, HC Dalen

24-åringen har varit starkt bidragande i Dalens offensiv i veckan. Backen har stått för tre assists.

Gustav Särenborg, HC Dalen

Värvades in under juluppehållet och man kan knappast klaga på Nässjö-produktens leverans. Två assist har det blivit under veckan.

Timmie Persson, HC Dalen (2)

Två raka uddamålssegrar för HC Dalen veckan som var och Timmie Persson har gjort fyra mål på två matcher. Med andra ord har han varit högst bidragande till de sex poängen.

Anton Johansson, HC Dalen

Inledde säsongen i Belgien (!) men flyttade hem i december och skrev på för sin forna klubb HC Dalen. Två mål och en assist har det blivit den senaste veckan. Här kan ni läsa en längre intervju med Anton Johansson om hans belgiska äventyr.

Erik Glimberg HC Dalen

Lagkaptenen har fått en fin inledning på vårserien och på de två senaste matcherna har den spelskicklige centern bidragit med fyra passningspoäng.

* Efter säsongen kommer den spelare som tas ut i Veckans Guldfemma att tilldelas ett pris. Skulle två eller fler spelare hamna på samma antal uttagningar gäller flest antal insamlade poäng i Guldfemman.

** För att en spelare ska vara kvalificerad för att plockas ut i Veckans Guldfemma är grundkriteriet att dennes förening måste vara registrerad för tävlingen. Registrera er förening här.