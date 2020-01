Veckans SHL-lag #14

De sista matcherna under 2019 och de första under 2020 har hunnits spelas under den gångna veckan. Här är spelarna som stuckit ut mest av alla i årets första Veckans Lag. Nedan listas även några av den gångna veckans stora snackisar.

Målvakt:

Gustaf Lindvall, Skellefteå (2)

Stod för två urstarka insatser den här veckan med endast ett insläppt mål på två matcher. Räddade 35 av 36 skott mot Färjestad, SHL:s bästa offensiva lag, innan han spikade igen totalt mot Leksand där han höll nollan för tredje gången den här säsongen. Börjar verkligen etablera sig som en toppmålvakt i Sverige.

Gustaf Lindvall.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Backar:

Jonathan Pudas, Skellefteå (2)

Gör Jonathan Pudas någonsin ett misstag? Det känns som att 26-åringen gör nästan allt perfekt ute på isen. Han levererar i offensiven, och går mot sin poängbästa säsong i karriären, samtidigt som han luggar mycket istid och är stabil bakåt. Pudas borde helt klart vara ett namn för Tre Kronor till Beijer Hockey Games som spelas i Stockholm om en månad.

Arvid Lundberg, Skellefteå

25-åringen fullbordar SAIK-dominansen på försvarssidan, så är det när man bara släpper ett mål på två matcher- Lundberg har tagit ett stort kliv framåt den här säsongen. Han har blivit uttagen till landslaget i båda turneringar hittills i Euro Hockey Tour och står för ett urstarkt tvåvägsspel i Skellefteå. Väntar fortfarande på sitt första mål men har bidragit med tolv assist, flera blockerade skott och ett inspirerande försvarsspel.

Arvid Lundberg.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Forwards:

Mathias Bromé, Örebro (2)

Har verkligen lyckats etablera som en absolut toppspelare i SHL. Stod för fyra poäng på två matcher under veckan och ligger nu tvåa i både skytteligan och poängligan med sina tolv mål och 26 poäng. Njut så länge vi får se Bromé på nära håll, nästa år lär han garanterat spela i en bättre liga.

Victor Ejdsell, Färjestad (2)

Hade höga förväntningar på sig inför säsongen och det höjdes en frågetecken efter att 24-åringen gick lite knackigt i inledningen men nu har han verklige växlat upp. Sköt två mål mot LHC och sänkte östgötarna helt på egen hand. Ligger nu i delad skytteligatopp med 13 baljor, lagkompisen Michael Lindqvist är den enda som kan mäta sig med Ejdsells målproduktion hittills.

Frederik Storm, Malmö

Storm är år ut och år in en av Malmös allra bästa spelare och hade förmodligen varit den allra bästa om det inte vore för att Redhawks också hade stjärnor som Oscar Alsenfelt och Fredrik Händemark. Har sitt högsta poängsnitt i SHL-karriären hittills och kan blanda sig in i den absoluta toppen av poängligan om han fortsätter på inslagen bana.

Frederik Storm.Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



Veckans…

...debut: Förväntningarna på en 17-åring är oftast väldigt låga när denne ska göra SHL-debut. Vanligtvis brukar en sådan ung spelare bara få hoppa in och spela två-tre minuter i debuten och sedan bygga vidare på det. William Eklund fick dock spela över åtta minuter och såg riktigt pigg ut. Han hade till och med chanser att göra mål och var inblandad i en hel del framåt för Djurgården. Framtiden ser väldigt ljus ut för "Lill-Fimpen"

Christian "Fimpen" Eklunds son William Eklund om SHL-debuten: "Man upplever den bara en gång i livet" #twittpuck #SHL @DIFHockeyse pic.twitter.com/CnT5x31632 — C More Sport (@cmoresport) January 4, 2020

...chock: Att Austin Farley skulle lämna Luleå i veckan var det nog inte många som förväntade sig. Nyheten slog ner lite som en bomb att amerikanen skulle lämna Norrbotten med omedelbar verkan på grund av personliga skäl. Det är bara hoppas att det inte är något alltför allvarligt och att Austin mår bra.



...debutskytt: På tal om 17-åringar. Helge Grans sköt sitt första SHL-mål den 30 december i Malmös seger mot Brynäs. Ser riktigt mogen ut i sitt spel trots att han inte ens är myndig än. En riktigt stor talang som förmodligen kommer att tingas i NHL-draftens förstarunda till sommaren. Om han kan bygga vidare på det handledsskottet kan vi nog få se en hel del mål från Ljungbykillens klubba framöver.

...debutskytt 2: Hampus Gustafsson sköt också sitt första SHL-mål i veckan men är en spelare på helt andra spektrumet från den andra debutskytten Grans. 26-årige Gustafsson har hamnat i en väldigt defensiv roll och hade inte gjort mål på de första 28 matcher förrän mötet med Frölunda. Prickade in sitt första SHL-mål i karriären som 26-åring, en riktigt häftig story.

...oväntade övergång: Pontus Widerström var verkligen inte en succévärvning för Skellefteå. 25-åringen har aldrig varit en stor poänglirare men endast en assist på 22 matcher var ändå inte godkänt. Han har faktiskt varit väldigt anonym i årets SHL-säsong. Det kom därför inte som en jättestor överraskning när Wideström fick lämna Västerbotten. Det var dock en chock att just Färjestad, som kanske har SHL:s bästa forwardsuppsättning, plockar in Göteborgaren. Det blir spännande att följa hur det för honom i Karlstad.