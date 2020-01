Hockeyallsvenskan kommer så klart att exportera fler än bara tio spelare till SHL inför nästa säsong.

I listan nedan har jag tagit ut tio spelare som jag är övertygad om kommer att spela i SHL till hösten. Notera att spelare som Jonathan Dahlén och Adam Wilsby exempelvis inte är med på listan, då de bara är utlånade från sina klubbar (San Jose Sharks respektive Skellefteå). Samma gäller spelare som Nikola Pasic (BIK Karlskoga) som redan har ett SHL-kontrakt med Linköping på plats inför nästa säsong.

Spelarna som är med på listan är således kontrakterade hockeyallsvenska spelare som kommer att ta klivet till landets högstaliga. Jag har även tagit hänsyn till saker som ålder, då det kanske inte är lika vanligt att spela uppemot trettioårsåldern tar klivet från Hockeyallsvenskan till SHL då SHL-klubbarna tenderar att vilja satsa på yngre spelare, även om det så klart händer att lite äldre spelare får chansen.



Jonathan Johnson, Modo

Han är (relativt) ung, fullkomligen öser in poäng och är dessutom svensk. Det är med hundra procents säkerhet som jag ser Modos succécenter Jonathan Johnson i en SHL-klubb nästa säsong. Den 26-årige göteborgaren har i skrivande stund noterats för 55 poäng (21+34) på 34 spelade matcher vilket ger honom en fempoängsledning ned till poängligatvåan Jonathan Dahlén.

Johnson har tidigare doppat tårna i SHL-poolen med Frölunda, men nästa säsong kommer han att få en ordinarie plats i någon av de 14 klubbarna. Om det blir med Modo eller inte återstår att se, men hur det än går för Örnsköldsvikslaget i vår är jag helt övertygad om han spelar SHL-hockey till hösten.

Jonathan Johnson.Foto: Pär Olert/Bildbyrån



Fredrik Forsberg, BIK Karlskoga

23-åringen har redan nu tangerat fjolårets poängskörd i Hockeyallsvenskan – och då har vi fortfarande 18 matcher kvar att spela av den hockeyallsvenska grundserien. Jag trodde i ärlighetens namn att Leksand skulle plocka tillbaka Fredrik Forsberg redan inför den här säsongen, men så blev inte fallet, även om de ju värvade en ANNAN Fredrik Forsberg, istället.

Forsberg berättade i en intervju med Hockeysverige.se i somras att han inte hade något konkret SHL-anbud i somras och att han själv ville köra åtminstone en säsong till i BIK Karlskoga, vilket nu ser ut att betala sig. 23-åringen har under stora stunder dominerat från sin vänsterforwardsposition och har således varit en starkt bidragande orsak till BIK Karlskogas framgångsrika säsong.

Om det blir en återkomst till Leksand eller inte låter vi vara osagt, dalalagets SHL-status kan ju förändras under våren, men en sak som är säker är att Forsberg hur som helst kommer att spela SHL-hockey nästa säsong.

Fredrik Forsberg.Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson



Mattias Norlinder, Modo

Mattias Norlinder hade mängder av SHL-klubbar efter sig redan inför den här säsongen, men valde trots storklubbarnas locktoner att stanna kvar i Örnsköldsvikslubben. Den svenske JVM-backens status har inte direkt sänkts av hans fina insatser i Modotröjan den här säsongen och jag skulle inte vara förvånad om samtliga 14 SHL-klubbar visat intresse för den spelskicklige backen.

19-åringen skrev nytt kontrakt med Modo under julhelgen, men det innebär inte att Norlinder skulle bli kvar i Hockeyallsvenskan en till säsong om inte Modo tar steget upp i vår. Precis som i Jonathan Johnsons fall så finns chansen att Norlinder spelar SHL-hockey med Modo till hösten, men skulle Örnsköldsvikslaget inte ta steget upp lär 14 andra klubbar jaga hans namnteckning.

Mattias Norlinder.Foto: Bildbyrån



Albin Lundin, Timrå

Visst, poängproduktionen håller inte längre samma galna tempo som den gjorde under säsongsinledningen, men Albin Lundin har fortsatt vara en absolut toppspelare i Hockeyallsvenskan den här säsongen.

23-åringen, som inte gjorde något större väsen av sig i Djurgården eller Skellefteå under fjolårssäsongen, står noterad för 45 poäng på 34 matcher den här säsongen, en notering som ger honom en tredjeplats i Hockeyallsvenskans poängliga.

Lundin har inte färgat på SHL-nivå tidigare och jag skulle väl inte bli superförvånad om han väljer spel i exempelvis Finland i stället, men erbjudanden från SHL-klubbar kommer att finnas och jag personligen skulle vara spänd på att se vad Albin Lundin 2.0 skulle kunna göra i SHL.

Albin Lundin.Foto: K-G Z Fougstedt/Bildbyrån



Victor Brattström, Timrå

Victor Brattström var en av förvånansvärt många spelare som ändå valde att följa med Timrå ned till Hockeyallsvenskan från SHL. Efter två säsonger som reservmålvakt bakom Henrik Haukeland och Niklas Svedberg har det varit Brattströms tid att kliva in i rampljuset den här säsongen, något han gjort med den äran.

Visst, han har kanske inte den mest spektakulära statistikraden av samtliga målvakter i Hockeyallsvenskan, men det faktum att han vid 22 års ålder spelar så pass mycket (30 av 34 matcher) säger ändå väldigt mycket.

Sejouren i Hockeyallsvenskan kommer bli ettårig för Brattström, det är jag övertygad om. Kan, liksom lagkamraten Lundin, se möjligheten att han kanske väljer spel i Finland, men liksom Lundin kommer anbuden från SHL-klubbar att finnas på bordet framåt vårkanten.

Victor Brattström.Foto: Pär Olert/Bildbyrån



Adam Tambellini, Modo

Wow, vad han gjort avtryck i Hockeyallsvenskan den här säsongen, Adam Tambellini. Den 25-årige kanadensaren anslöt till Modo i mitten av oktober och när värvningen presenterades var det lite med en axelryckning jag mottog nyheten.

Ett par månader senare har Tambellini sprutat in 33 poäng på 20 matcher, samtidigt som han fått chansen att landslagsdebutera för Kanada under mellandagsturneringen Spengler Cup i Davos. Här finns kanske risken att han väljer en annan europeisk toppliga än SHL, men jag är ändå övertygad om att Tambellini skulle ta SHL-chansen om den dök upp, då han byggt upp ett fint rykte här i Sverige under sina månader i Modo.

Adam Tambellini.Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån



Joe Cannata, Björklöven

Här snackar vi axelryckningarnas axelryckning, när Björklöven presenterade sin nya målvaktsvärvning Joe Cannata. Joe vem, liksom?

Här är det bara att lägga sig platt och nästintill buga åt Per Kenttäs fingertoppkänsla gällande Cannata. Den 30-årige målvakten har vuxit ut till Hockeyallsvenskans bästa målvakt och kan stoltsera med en räddningsprocent på 94,4 procent, fem nollor och hela 23 segrar på 29 matcher. Ett helt galet bra facit.

Han är i äldsta laget, kanske, men hans prestationer i Hockeyallsvenskan går inte att blunda för. Jag är övertygad att någon SHL-klubb kommer att försöka rycka honom om inte "Löven" tar klivet upp i vår. Han berättade i en tidigare intervju jag gjorde med honom i höstas att SHL absolut var en målsättning för honom, så jag ser det ändå som troligt att han får chansen nästa säsong, åldern till trots.

Joe Cannata.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



Wilhelm Westlund, BIK Karlskoga

Wilhelm Westlund SHL-debuterade redan som 17-åring men fick aldrig riktigt det där genombrottet på toppnivå i Sverige.

Nu är 24-åringen inne på sin sjätte säsong i Hockeyallsvenskan och den här säsongen har Westlund vuxit ut till en gigant på BIK Karlskogas blålinje. På 34 matcher har stockholmaren stått för 27 poäng (6+21) och är därmed Hockeyallsvenskans poängstarkaste back vid dags datum.

Lär inte sakna anbud från SHL-klubbar, då spelskickliga backar står högt i kurs hos de svenska klubbarna. Blir det en återkomst i någon av de tidigare klubbarna Färjestad eller Djurgården, månne?

Wilhelm Westlund.Foto: Bildbyrån/Maxim Thore



Tom Hedberg, Modo

Ytterligare en ung Modo-back som garanterat kommer att spela SHL-hockey nästa säsong. Spelade 28 SHL-matcher för HV71 under säsongen 2017/18, men valde inför fjolårssäsongen att ta klivet ned till Hockeyallsvenskan för en större roll i Modo.

Den här säsongen har Tom Hedberg verkligen funnit sig till rätta i Modo och är tillsammans med backkollegan Norlinder en av ligans absolut mest spännande backnamn.

Uppgifter under hösten har gjort gällande att Brynäs jagat Hedbergs signatur, men det är nog betydligt fler än bara Gävleklubben som gärna ser 20-åringen i sin SHL-trupp till hösten.

Tom Hedberg.Foto: Bildbyrån/Johan Löf



Tor Immo, BIK Karlskoga

25-åringen från Köping har öst in poäng i BIK Karlskoga sedan han lämnade Leksand under fjolårssäsongen. Den här säsongen har Tor Immo skjutit 17 mål och stått för ytterligare 19 passningspoäng.

Hade svårt att acklimatisera sig till en större klubb som Leksand under fjolåret, men jag tror att ytterligare ett år i Karlskoga gjort forwarden väl.

Är i rätt ålder nu för att ta det där steget upp i seriehierarkin och han har under ett flertal säsonger i Hockeyallsvenskan visat att han besitter ett offensivt spel som håller hög nivå. Det är dags att han får visa upp det i SHL nu, va?

Tor Immo.Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Bubblare: Tanner Jaillet (Karlskrona), Sebastian Ohlsson (Timrå), Patrik Karlkvist (Modo), Hugo Gustafsson (Södertälje), Jerome Leduc (Västerås)



Saknar du någon på listan? Jag diskuterar gärna på Twitter!

