"Det blev en ohållbar situation"

Det var i samband med Frölundas CHL-semifinal mot Luleå under tisdagen som Lias Andersson lät sig intervjuas av SVT Sport. I pausen mellan andra och tredje perioden gav han en liten, men långt ifrån fullständig insyn i varför han valt att lämna New York Rangers farmarlag Hartford Wolf Pack och bli avstängd utan lön till en följd av det.



– Jag är avstängd från all hockey på grund av lite incidenter som jag inte kan gå in på. Just nu gör jag inte så mycket, kollar på hockey mest, berättade Lias Andersson som även synts till i Karlstad när lillebror Noah Andersson SHL-debuterade för Färjestad.

– Det är klart att man hade velat spela, men jag kommer att gå in på det längre fram. Det har varit en ohållbar situation för mig som person. Nu är det skönt att få vila upp sig på hemmaplan lite grann.

REHABAR SKADA

Exakt vad som utlöst beslutet att bryta med Rangers specificerar han alltså inte. Däremot säger Andersson att " det har varit en tuff situation och det har varit jobbigt" och att han "kommer att förklara det så att folk förstår". Tills vidare blir han kvar i Göteborg, där han rehabiliterar en skada på underkroppen i stället för att spela hockey.

– Det är kul att vara hemma igen. Jag behövde det som människa. Det känns skönt och tryggt att vara hemma och få vila upp huvudet och kroppen, säger han.



Om framtiden har han inte så mycket.

– Jag tänker inte så mycket. Jag försöker få ordning på min skada här. Såklart vill jag spela hockey, men det det tillåts jag inte till för tillfället. Mitt kontrakt är ett och ett halvt åt till, så vill det sig riktigt illa blir det ett och ett halvt år till utan hockey. Men förhoppningsvis kan vi komma fram till en lösning snart så att jag kan spela igen.

"MOTIVATIONEN HAR VARIT BÄTTRE"

Han erkänner också att hans känslor för sporten har svalnat.



– Motivationen till att spela hockey har varit bättre, måste jag säga. Det är klart man saknar det, men jag har lite andra skavanker och problem att ta hand om först.

Lias Andersson hade svarat för en assist på 17 NHL-matcher med Rangers innan han degraderades till AHL och Hartford Wolf Pack. Där blev det fyra mål och en assist på 13 matcher innan han bad om en trejd och sedermera lämnade klubben och stängdes av.