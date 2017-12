I samband med att NHL fyller 100 år tittar SvenskaFans närmare på några av CCM:s största profiler. I dag har turen kommit till den kanske största av dem all – Pittsburgh Penguins superstjärna Sidney Crosby.

Några år in på 00-talet var Sidney Crosby namnet på allas läppar. Som ungdom och junior hade Crosby dragit alla blickar till sig och hypen var enorm inför draften 2005. En generational talent kan ta en organisation i en helt ny riktning – och det är precis vad vi har sett Crosby göra.

Eftersom säsongen 04/05 hade ställts in på grund av lockouten lottades draftordningen fram 2005. Det blev Pittsburgh som fick förstavalet och ett krisande Penguins lade givetvis beslag på Crosby.

När det brann som värst kring Pittsburgh blev Crosby den frälsaren som Mario Lemieux hade blivit 20 år tidigare. Flytthoten och de ekonomiska problemen försvann allt efter som och nog kan man tillskriva Crosby och hans inflytande en stor del av den äran. Tolv år senare står dessutom Crosby där med en mängd individuella utmärkelser och tre Stanley Cup-titlar.

Succéinledningen

Efter två mäktiga säsonger för Rimouski Oceanic i QMJHL klev Sidney Crosby direkt in i NHL efter draften och succén lät inte vänta på sig. Crosby var en av sju spelare att ta sig över 100 poäng, men i kampen om Calder Trophy fick han ge sig mot Aleksandr Ovetjkin – och de två kom att bli de kommande tio årens stora affischnamn i ligan.

Trots Crosbys insatser – hans 63 assist och 102 poäng var nya rookierekord i Penguins – missade Pittsburgh slutspel för fjärde året i rad, men ljusare tider väntade. Någon sophomore slump märkte vi inte av hos Crosby, utan efterföljande säsong blev snäppet värre än hans rookieår. 79 matcher gav 120 poäng – vilket än idag är hans karriärsbästa notering – och karriärens första Art Ross Trophy. Efter säsongen belönades han med Hart Trophy och som 19-åring blev han tidernas yngsta spelare att ta hem poängligan.

Några säsonger i botten av ligan hade gett Pittsburgh mer än bara Crosby och i takt med att Jevgenij Malkin och Jordan Staal anslöt började också Penguins klättra. Crosby fick således smaka på Stanley Cup-slutspelet under sin andra säsong, men det blev respass direkt. Penguins hade däremot något stort på gång.

Den första titeln

Efter säsongen 06/07 blev Sidney Crosby utsedd till ny lagkapten i Pittsburgh. Han blev då tidernas yngsta lagkapten och det var dags för Crosby att fullt ut göra Penguins till sitt. I samma veva signade Pittsburgh upp honom på ett nytt femårskontrakt.

Säsongen 07/08 blev ett stort kliv framåt för Pittsburgh. Efter de mörka dagarna under 00-talets början – då Penguins inte var allt för långt borta från en flytt – gick man äntligen långt i slutspelet igen. En fotskada höll honom borta från nästan 30 matcher i grundserien, men lagom till slutspelet kopplade han på storformen.

Ottawa, New York Rangers och Philadelphia avfärdades enkelt och Pittsburgh var i Stanley Cup-final för första gången sedan segern 1992. För motståndet stod Detroit, men Red Wings veteraner blev för svåra. Pittsburgh må ha förlorat, men hade samtidigt etablerat sig och redan efterföljande säsong fick man revansch.

Crosby följde upp 27 poäng på 20 slutspelsmatcher 2008 med 31 poäng på 24 matcher året efter. Återigen gick man hela vägen till final och återigen var det Detroit som stod för motståndet. En tight finalserie avgjordes först i Game 7, men Crosby fick se sig besegrad av Jevgenij Malkin i kampen om Conn Smythe Trophy.

De mörka åren

Efter två finalframträdanden och fyra 100-poängssäsonger svalnade Pittsburgh av något – och Sidney Crosby gick in i en mörk period av sin karriär. Under några år plågades han svårt av skador och fick återkommande hjärnskakningsproblem. I början av 2011 fick han inom bara några dagar två tacklingar mot huvudet och spelade inte mer den säsongen. Trots det lyckades han vinna den interna poängligan på 66 poäng, då även Evgeni Malkin missade avsevärd tid på grund av skada.

Under den efterföljande säsongen spelade Crosby bara 22 matcher på grund av de tidigare – och nya – hjärnskakningarna. Trots att det rimligtvis bör ha funnits oro över hans status fick han däremot ett nytt kontrakt av Pittsburgh, ett år innan det befintliga skulle gå ut. Det nya kontraktet gav honom $104 miljoner över tolv år.

Crosby kom tillbaka starkt under lockoutsäsongen 12/13 och har sedan dess lyckats lämna hjärnskakningsproblemen bakom sig. Säsongen 13/14 var han tillbaka som ligans bästa spelare fullt ut. För första gången sedan 09/10 gjorde han mer än 80 matcher – och tog hem poängligan i överlägsen stil. Efter säsongen belönades han med såväl Hart Trophy som Ted Lindsay Award.

Säsongen 13/14 var Sidney Crosbys senaste 100-poängssäsong och det har inte blivit någon ny Art Ross Trophy sedan dess, men Pittsburghs lagkapten har huserat i toppskiktet av poängligan varje säsong. Efter de dubbla finalerna blev det inte några avsevärda slutspelsframgångar för Pittsburgh – förrän 2016, och då skrev såväl Crosby som Penguins in sig i historieböckerna.

Pittsburgh hade skakat om laget med ett coachbyte och några trades. Mike Sullivan fick återigen fram det bästa av Crosby, vilket blev än mer tydligt i slutspelet. 2016 tog man sig förbi New York Rangers, Washington och Tampa Bay innan San José väntade i Stanley Cup-finalen. Det tog sex matcher, men i det stora hela hade Penguins inga större problem med Sharks. Crosby belönades med Conn Smythe Trophy efter 19 poäng på 24 matcher.

Ett år senare upprepade Pittsburgh och Crosby bedriften. För första gången under lönetakseran lyckades samma lag vinna två finaler i rad och Crosby tog hem Conn Smythe Trophy än en gång – trots att han återigen plågades av hjärnskakningsproblem under såväl grundseriens inledning som i slutspelet.

När Crosby belönades med Conn Smythe Trophy för andra året i rad blev han den blott tredje spelaren i historien med två raka utmärkelser, efter Bernie Parent och Mario Lemieux.

Den här erans främsta

Inledningen av säsongen 17/18 var inte lika framträdande som vi är vana vid att se från Sidney Crosby, men han har kommit igång under de senaste veckorna. Kanske tog det helt enkelt lite tid för Crosby att få upp farten efter två långa slutspel, och nu väntar vi bara på att Pittsburgh ska etablera sig i toppen av Metropolitan Division.

Under den förra säsongen tog sig Crosby över 1000 poäng i sin 757:e match, och blev därmed tidernas tolfte snabbaste spelare till den milstolpen. Utöver tre Stanley Cup-vinster har han även vunnit Conn Smythe Trophy, Hart Trophy, Art Ross Trophy och Rocket Richard Trophy vid två tillfällen. Han har belönats med Ted Lindsay Award tre gånger om och har dessutom stora framgångar med Kanada vid sidan om NHL-karriären.

Sedan Crosby klev in i ligan är det bara Aleksandr Ovetjkin som har gjort mer poäng än honom, men ryssen har å andra sidan spelat knappt 150 matcher mer än Crosby. Pittsburgh-stjärnan har däremot högst poängsnitt (1,3) under samma period och många håller också Crosby som den främsta spelaren under den här eran.