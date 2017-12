Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl

Underläge 1–2 in för tredje perioden. Då plockade Växjö fram den där tågan som har hjälpt laget till så många segrar den här säsongen. Mål av Linus Fröberg och Noah Welch gav smålänningarna en 3–2-vinst mot Skellefteå.

– Starkt som fan, säger Fröberg till C More.

Elias Pettersson, Linus Högberg och Jonas Röndbjerg är på JVM medan spelare som Viktor Fasth, Tuomas Kiiskinen och Janne Pesonen saknades med skador. Men trots att Växjö är ett på många sätt brandskattat lag lyckas man hitta sätt att vinna på och behålla sin position i toppen av tabellen.

I annandagens hemmamatch mot Skellefteå låg man under med 1–2 inför tredje perioden. Väl där stod Linus Fröberg för kvitteringen varpå Noah Welch prickade in segermålet till 3–2 med ett tungt slagskott.

– Vi lyckades inte komma upp i standard i de två första perioderna, så det var skönt att kunna vända och vinna, säger Fröberg till C More.

LUNDBERG MÅLSKYTT MOT FORNA KLUBBEN

Skador och annat har han och lagkamraterna blivit vana vid under årets säsong. Bredden i truppen har visat sig vara riktigt bra.

– Det är andra som får steppa upp. Vi har haft skador ganska stor del av säsongen så vi börjar bli vana. Men vi har bra flow i spelet och en bra moral, skitstarkt att kunna vända och vinna det här, säger Fröberg.

Det var annars en Skellefteåbekanting som gjorde matchens första mål för Växjö. Martin Lundberg, med rötter i den västerbottniska klubben gjorde 1–0 i första perioden. Något firande bjöd han inte på.

– Jag tog det lite lugnare för att det var Skellefteå, erkände han för C More.

Skellefteå gjorde sina två mål i andra perioden där Joakim Lindström och Matt Anderson blev målgörare.