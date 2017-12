Lukas Macklin efter sitt mål. Foto: Bildbyrån

Södertälje och AIK tillhör de riktiga klassikerna i svensk ishockey. När de idag möttes i Scaniarinken bubblade förväntningarna på läktarna. AIK gick till slut segrande ur striden med 1-3.

Första perioden innehöll inga mål men spelat var det inget fel på. Hög fart, frenesi och två storspelande målvakter i George Sörensen och Linus Lundin.

— Jättekul. Mycket folk på läktarna och bra fart. Det ska vara intensitet och lite småtjafs, betygsatte Södertäljes Mathias From i intervjun med C More efter den första perioden.

Lukas Macklin är 17 år och gjorde sin fjärde hockeyallsvenska match i karriären. Efter dryga 14 minuter av den andra perioden stänkte han dit ledningsmålet för AIK, vilket var hans första mål i Hockeyallsvenskan.

— Jag fick en passning från kanten och tänkte bara att jag skulle dra den på mål. Jag försöker bara skjuta och göra det enkelt, förklarade han sitt mål.

SSK FICK KONTAKT

Strax efter 17-åringens 0-1 kom också 0-2 signerat Ludvig Claesson som också han gjorde sitt första mål i Hockeyallsvenskan.

I den tredje perioden fick sen hemmalaget kontakt när Thomas Valkvæ Olsen reducerade. Erik Nyström återtog dock AIK till ett tvåmålsunderläge några minuter senare.

Södertälje låg på hårt i slutet i jakt på i första hand en reducering, men matchen slutade 1-3.