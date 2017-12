Mattias Ritola med sin dotter. Foto: Ronnie Rönnkvist

Han har haft förväntningar på sig att vara lagets frälsare. Men starten i Hockeyallsvenskan har varit tung för Mattias Ritola. När han nu är skadefri och känner att kroppen äntligen börjar svara på all rehabträning.

– Efter nyår ska vi sätta fart ordentligt på det här, säger leksingen till hockeysverige,se.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Mattias Ritola flyttade till Leksand från Schweiz under förra säsongen då laget spelade i SHL. Många förväntade sig att han näst intill ensam skulle hålla laget kvar i högsta serien. Givetvis var verkligheten en annan. Även om Ritola svarade för tre mål och totalt fyra poäng på sex matcher i kvalet mot Mora, vilket han var poängbäst i Leksand med, så räckte det inte för att behålla platsen i SHL.

Ritola valde, trots flera lockande erbjudanden, att stanna i Leksand för att hjälpa laget tillbaka till SHL. Inledningen på säsongen blev dock trög för 30-åringen precis som för hela laget. Men när hockesverige.se träffar honom efter Leksands seger mot Vita Hästen med 2–0 har spelet lossnat för honom och med dottern på armen berättar han med ett leende om vinsten.

– Det är helt klart en styrka att vinna trots att vi inte spelade bra. Jag tycker att vi gör det lite omständligt, men vi hittar ett sätt att vinna matchen och det är vad som är viktigast.

Förra säsongen var alltså inte lika munter för Leksand och Ritola. Förväntningarna på hans prestation var stora. Han skulle bli den stora frälsaren, men det ville inte riktigt lossna för honom poängmässigt i grundserien. Själv vill han lägga den säsongen bakom sig.

– Jag såg det själv inte så utan när jag kom hit försökte jag bli en del av laget så snabbt som det gick. Ärligt talat känns det som jag har ältat förra säsongen nog. Jag är glad att jag är här i dag.

– Vi har startat en resa och även om säsongen startade tungt har vi hittat ett sätt att spela en bra ishockey på, även om vi inte gjorde det just i dag. Jag tycker att det ser bra ut och vi tar nya steg varje dag. Efter nyår ska vi sätta fart ordentligt på det här.

Känns det som laget i inledningen av serien fortfarande spelade SHL-hockey och inte anpassade sig efter spelet i Hockeyallsvenskan?

– I Början tycker jag att vi mest åkte runt och jagade. Vi hade inga riktiga linjer i spelet utan det var väldigt hafsigt. I dag tycker jag att det är helt annat uppstyrt.



Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

”JAG HAR ETT MÅL – DET ÄR ATT GÅ UPP IGEN”

Ritola, från Borlänge, gör nu alltså sin tredje vända i Leksand. Första vändan var redan 2005 då han flyttade dit från Frölunda. Efter NHL-debut med Detroit 2007/08 och spel i Nordamerika till och med säsongen 2011/12 gjorde han några säsonger i Modo innan han kom vända två till Leksand. Efter en säsong i Skellefteå och en halv i Fribourg-Gottéron återvände han ”hem”.

– Jag har alltid hållit på Leksand sedan jag var liten. Självklart är det skitkul att jag då är här i dag. Jag är här för ett mål och det är att gå upp igen. Det hoppas jag att vi ska klara av.

– Givetvis har det sociala att få komma hem till Leksand igen betytt mycket. Speciellt eftersom jag åkte över till USA tidigt och var där länge. Jag har varit lite överallt och då är det självklart skönt att få komma hem, säger Ritola som inte bor långt från Tegera Arena i dag.

Medan dottern påpekar att pappa tog pucken under matchen och även något oklart om några hästar så kommer vi in på Mattias Ritolas säsong. På 28 matcher har han svarat för fem mål och totalt 15 poäng.

– Självklart var det en tung start med skadan jag åker på under försäsongen. Jag måste säga att det har tagit en lång tid att komma tillbaka, men i går gjorde jag sista passet med Leffe (Carlsson) så nu får det vara nog.

– Kroppen känns helt klart bättre och bättre, men efter några dagar med Leffe så är den rätt sliten, skrattar Ritola samtidigt som han tittar bort mot sin tränare som blir intervjuad längre bort i korridoren.

”NU SKA DET BARA GÅ FRAMÅT”

Vad är det som gjort att det sakta men säkert har börjat släppa för dig?

– För det första tycker jag inte att min skridskoåkning har funkat och det är också vad Leffe och jag har jobbat på. I och med att jag inte fick åka någonting under första sex veckorna på försäsongen behövde jag komma tillbaka.

– Det har varit ett helvete, rent ut sagt, med skridskoåkningen och allt det där, men jag är jätteglad att jag gjort det och, som jag sa, så hade vi sista passet igår. Nu ska det bara gå framåt.

Hur mår kroppen idag?

– Den är rätt slut (skratt), så är det. Nu får jag några dagar utan match och det kommer bara bli träningar med laget.

Leif Carlsson har betytt mycket för Leksands marsch uppåt i tabellen, men även den assisterande tränaren Jens Nielsen, har varit viktig för stämningen i laget och kreativiteten offensivt.

– ”Jensa” har kommit in bra. Han får oss att slappna av och våga göra saker. Det är samma sak med Leffe, han vill få oss att spela hockey. Det har varit kanon och jag tycker att dom passar varandra bra.

Har du fått en friare roll som gjort att det börjat lossna poängmässigt sedan dom kom in eller hur upplever du det?

– Klart att Leffe varit med i SHL under några år så han vet vem jag är som hockeyspelare. Friare och friare… det ska jag inte säga att jag har. Det gäller att rätta in sig i systemet och gör du det så får du också ut det du är bra på, avslutar Mattias Ritola.