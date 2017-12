Max Pacioretty. Foto: Getty Images/Minas Panagiotakis

Montréal Canadiens fortsätter att ha problem. Efter 0–2-förlusten i nattens möte med Florida Panthers kommer nu uppgifter om att klubben försöker trejda lagkaptenen Max Pacioretty.

– Andra lag har blivit informerade om att Montréals prioritet är att trejda honom mot en annan målskytt, sade Sportsnets Nick Kypreos under nattens Hockey Night in Canada.

Det blåser snålt i Montréal. Det här var en säsong när lagledningen och ägarna förväntade sig att Canadiens skulle slåss om Stanley Cup. I stället befinner sig laget, halvvägs in i säsongen, utanför en slutspelsplats – trots att man spelar i svaga Atlantic Division.

I natt förlorade man med 0–2 mot Florida Panthers, ett annat bottengäng som inte har fått spelet att stämma något vidare under säsongen. I samband med den matchen kom information ut om att Montréal Canadiens aktivt försöker göra sig av med sin lagkapten Max Pacioretty.

Under Hockey Night in Canada gick Sportsnets Nick Kypreos ut med uppgifter om att Montréals general manager Marc Bergevin försöker trejda 29-åringen.

– Andra lag har blivit informerade om att de vill ha en annan målskytt tillbaka, helst någon som är yngre, sade Kypreos under nattens sändning.

”KOMMER INTE ATT GÖRA MIG GOTT”

Max Pacioretty själv ville inte kommentera uppgifter efter förlusten i Florida.

– Tro mig, jag har tänkte igenom varenda scenario i mitt huvud och det kommer inte att göra mig något gott att sitt här och säga något känslosamt, sade han till The Athletic.

Max Pacioretty draftades av Montréal Canadiens som 22:a spelare 2007. Sedan dess har han spelat 601 matcher för klubben och noterats för 217 mål och 432 poäng. På senare år har vänsteforwarden pendlat mellan 30 och 40 mål och alltid legat på minst 60 poäng per säsong.

I år har det dock gått troll i både målskyttet och poängproduktionen för Pacioretty, som varit kapten för ”Habs” sedan 2015. Han är poänglös i de senaste fem matcherna och har 20 poäng (8+12) på 39 matcher.