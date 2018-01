VINNARE IGEN. Henrik Lundqvist trivs under bar himmel. Foto: Getty Images/Bruce Bennett

Henrik Lundqvist trivs utomhus. I sin fjärde match under bar himmel tog han sin fjärde seger med sitt New York Rangers. Detta efter en 3–2-seger efter förlängning i mötet med Buffalo Sabres och Robin Lehner på Citi Field.

– Fem mot fem är vi det bättre laget, säger Lundqvist till Viasat Hockey efter vinsten.

Om utomhusmatchen mellan USA och Kanada på JVM förra veckan spelades under rätt svåra förhållanden hade New York Rangers och Buffalo Sabres det bättre förspänt under nyårsdagen.

Inför närmare 42 000 åskådare på Citi Field i New York var det solsken och åtta grader kallt när pucken släpptes på måndagen. Publiken fick se New York Rangers vinna Winter Classic-matchen med 3–2 efter att J.T. Miller avgjort under ett powerplay i förlängningen. Ett powerplay som tillkom sedan svensken Jacob Josefson hamnat i utvisningsbåset.

– Vi tog för mycket utvisningar i de två första perioderna och framför allt andra. Då kommer de tillbaka i matchen. Fem mot fem är vi det bättre laget, löd Henrik Lundqvists analys av matchen när han intervjuades av Viasat Hockey efteråt.

För Lundqvist var det fjärde raka segern i en utomhusmatch. Han har gått segrande ur alla matcher han har spelat utomhus under NHL-karriären.

– Jag har spelat de här matcherna tidigare och det har varit till bra hjälp. Både mentalt och hur man ska klä sig, värmekuddar i utrustningen och grejer. Jag tycker inte att det var så farligt. Jag fick en del att göra stundtals också, så jag höll mig ganska varm, berättade han.

39 RÄDDNINGAR AV ROBIN LEHNER

Lundqvist säger vidare att utomhusmatcher är svåra eftersom de skiljer sig så mycket från de välupplysta arenor som NHL-spelarna är vana att arbeta i.

– Det blir ett annat djup när du har plexit så här och inget folk bakom. Det blir svårare att bedöma situationer eftersom man är van vid en viss sorts syn. Sedan är det viktigt med träningen innan så att man blir van med ljuset. Det blir mycket blänk i isen som gör att man får svårare att plocka upp pucken ibland, menar han.

Svensken stoppade 31 skott och blev därmed den europeiska målvakt med flest räddningar i NHL-historien. Under matchens gång passerade han ryssen Nikolaj Chabibulin. Han registrerade även sin 423:e seger i NHL-karriären och gick därmed ikapp Tony Esposito på åttonde plats i alla tiders målvaktsliga.

På andra sidan isen gjorde Robin Lehner en mycket stark insats och höll under stundom kvar Buffalo i matchen. 26-åringen stoppade 39 skott.

I Rangers gjorde Jesper Fast comeback efter att ha missat tre matcher med skada och spelade fram Paul Carey till Rangers 1–0-mål.

N Y Rangers – Buffalo 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0)

N Y Rangers: Paul Carey (5) (Jesper Fast), Michael Grabner (18), J.T. Miller (8).

Buffalo: Sam Reinhart (6), Rasmus Ristolainen (2).