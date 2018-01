Adam Åhman räddar Mattias Guters straff. Foto: Bildbyrån

HV71 tog en övertygande seger på bortaplan mot Karlskrona när de kunde vinna med 2-6 efter att siffrorna runnit iväg i den tredje perioden. I gästernas mål fanns SHL-debutanten Adam Åhman som både räddade en straff och spelade fram till ett mål.

SHL-debutanten Adam Åhman höll dock på att få en mardrömsstart. Redan efter en och en halv minut låg pucken bakom honom. Men målet dömdes senare bort på grund av spark.

— Jag försöker ta mig loss från backen och sen blev jag upphakad. Jag vet faktiskt inte om jag gör en sparkrörelse eller inte, jag försöker bara bromsa in den, berättade Emil Lundberg för C More.

RÄDDADE STRAFF

Stefan Elliott sköt in 0-1 till gästerna i den andra perioden. Strax därefter hakades Mattias Guter upp i ett anfall och tilldömdes straff. Guter la straffen själv och Åhman räddade.

— Jag känner mig trygg att ha honom där bak, konstaterade HV-backen Tom Hedberg redan i den första pausen.

Guter skulle dock få sin revansch minuten efter straffen när han i powerplay tryckte in kvitteringspucken.

Den tredje perioden hann knappt börja innan Victor Ejdsell prickade in 1-2 och strax efter gjorde Anton Bengtsson 1-3. Karlskrona fick lite kontakt genom Mattias Guters andra mål för aftonen, men Pierre Engvall, Lawrence Pilut och Victor Ejdsell såg till att matchen slutade 2-6.