STOLT ÖVER "BRORSORNAS" FRAMFART. Jonathan Davidsson gläds över kedjekamraternas insats för Sverige på JVM. Foto: Bildbyrån

I natt spelar de svenska Juniorkronorna JVM-final mot Kanada. För Jonathan Davidsson är det speciellt. Hans kedjekamrater från Djurgården, brorsan Marcus Davidsson och Axel Jonsson Fjällby spelar varsin nyckelroll för svenskarna.

– När jag ser deras framfart blir jag otroligt stolt, säger Davidsson den äldre till hockeysverige.se.



Djurgårdens två yrväder, Axel Jonsson Fjällby och Marcus Davidsson, har varit två utropstecken för Juniorkronorna i Buffalo. Deras hårda jobb och mål i boxplay i nattens semifinal mot USA har gett eko i hockeyvärlden.

Till vardags spelar de båda i samma kedja som Marcus bror Jonathan Davidsson i Djurgården. När hockeysverige.se får en intervju med honom efter fredagens träning uttrycker han stolthet över sina kedjekompisar.

– När jag ser deras framfart blir jag otroligt stolt. Det känns lite som jag har varit deras pappa den här säsongen, på isen i alla fall. Det är verkligen skitkul att se hur dom nästan går på full fart hela tiden, i varje sekvens. Det är väldigt charmigt att kolla på, säger Jonathan Davidsson som är imponerad av sin egen ”ersättare” .

– Jag tycker att deras kedjekompis, Glenn Gustafsson, har gjort ett riktigt bra jobb. Han har faktiskt kommit in väldigt bra i deras line. Det känns säkert och tryggt att kolla på.

När spelade du, Marcus och Axel tillsammans första gången?

– Det bör ha varit förra säsongen, men då var nog inte så genomtänkt att vi skulle spela ihop. Den här säsongen har vi nästan fått spela tillsammans sedan start. Jag tror att tänket har varit att vi behöver en kedja med väldigt mycket fart och pondus, så den här säsongen har vi nästan spelat ihop i alla matcher och det har varit väldigt kul.



Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

MED TANDSKYDDET HÄNGANDES UTANFÖR MUNNEN

Styrkan i deras kedja har, precis som Jonathan säger, varit just farten och energin.

– Jag och ”Mackan” har spelat ihop sedan vi var små och eftersom vi är bröder hittar vi varandra utan och innan. I början var mycket av kemin med ”Acke” att han var väldigt snabbt samtidigt som jag och ”Mackan” gillar att spela med fart.

– På slutet har det känts som ”Acke” också har kommit in lite mer hur vi tänker hockey. Det känns som han hittar oss ännu bättre och vi hittar honom. Vi har utvecklat det där under säsongen.

Vad är Axel Jonsson Fjällbys styrka som hockeyspelare som du ser det?

– Han är först och främst en av de snabbaste hockeyspelare som jag har sett. Sedan ger han sig aldrig i en kamp om pucken, vilket är otroligt viktigt. Är det en mot en kamp så vet man att ”Acke” med största sannolikhet kommer komma ut med pucken och att han gör allt för att vi ska få ett bra läge också.

Hur ofta har du fått plocka upp hans tandskydd från isen?

– (Skratt) Jag har sett att han har börjat åka med det lite ute, men jag har inte sett det förut i alla fall.



Jonathan och Marcus Davidsson. Foto: Bildbyrån/Christian Örnberg

Vad är Marcus Davidssons styrka på isen?

– ”Mackan” är en väldigt duktig skridskoåkare. Nu har han spelat lite annorlunda mot vad han gör i JVM, i alla fall vad jag tror men jag kanske upplever det annorlunda då jag själv är på isen. Jag har sett att han tar ett väldigt stort ansvar, ligger rätt i positionen och spelar väldigt tufft på deras anfallare i Sveriges försvarszon. Samtidigt är han sjukt stark på pucken och har ett jättebra spelsinne, vilket är väldigt bra egenskaper.

Trion Davidsson, Davidsson och Jonsson Fjällby är inte bara tajta på isen, dom umgås även vid sidan av.

– Vi är jättetajta, men numera är vi tre lite utspridda över stan. När vi är på rinken eller utanför då vi äter lunch, alltså vi gör mycket tillsammans och dom två och några ytterligare i laget är dom jag hänger mest med.

Vad vet du om ”Acke” och ”Mackan” som vi andra inte vet?

– (Skratt) Båda två är riktiga dataspelare som lirar rätt mycket. Sedan vet alla att ”Acke” är rätt stolt över sitt hår. Jag tror inte alla däremot vet att han är rätt sugen på att snagga av det också.

– ”Mackan” är sjukt smart. Han klarade skolan med bravur.

SÅG FINALEN PÅ BUSSEN HEM

Liksom hela Djurgårdens lag såg Jonathan Davidsson Sveriges semifinal mot USA på bussen på väg hem från bortamatchen mot Örebro. Han var mycket imponerad av sina kedjekompisars prestation.

– Det såg stabilt ut och i vissa stunder glänste dom till. Speciellt var jag imponerad över farten och deras spel i boxplay när jag såg hur hårt dom jobbade och hur mycket skridskor dom åkte.

– På ”Mackan” såg jag hur mycket ansvar han tog. När pucken var i egen zon, att han då verkligen jobbar klart puckarna och trycker ut motståndarna mot sargen. Det är jätteviktig eftersom spelet då kanske stannar och man får hämta lite andan med pucken.

– ”Acke” är otroligt duktig på att ta ner pucken i deras zon med fart. Dom skapade en del chanser och hittade varandra rätt bra igår.

Vilka förväntningar har du på finalen mot Kanada?

– Nu kommer jag faktiskt själv inte se finalen eftersom vi har match imorgon. Vi får se hur det gått när jag vaknat, men jag hoppas, hoppas verkligen att Sverige vinner. Det hade varit sjukt kul för dom två och jag unnar dom och hela laget att få vinna.