Lucas Sandström. Foto: Bildbyrån/Johan Löf

Almtunas forward Lucas Sandström har åkt på sin andra avstängning för säsongen. I dag meddelade disciplinnämnden att Sandström stängs av i sex matcher för sin tackling på Bik Karlskogas juniorback Arvid Aronsson.

Det är ingen rolig säsong han upplever, Almtunas forward Lucas Sandström. För andra gången sedan han skrev på för Uppsalaklubben har han drabbats av en betydande avstängning.

I höstas stängdes Sandström av sju matcher för en sen tackling på Modos kapten Magnus Häggström. Nu får han sitta i ytterligare sex matcher för sin tackling på Bik Karlskogas back Arvid Aronsson i förrgår.

Det var halvvägs in i matchen som Sandström fick match penalty för att ha tacklat Aronsson i ryggen.

”Nämnden finner det utrett att Lucas Sandström gjort sig skyldig till checking from behind. Tacklingen var vårdslös och förseelsen bör därmed föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara sex matcher”, skriver disciplinnämnden i sin dom och tillägger att det faktum att Sandström redan haft en lång avstängning den här säsongen gör honom till återfallsförbrytare.

Utöver avstängningen ska Lucas Sandström betala 6 900 kronor i böter.