Han blev målskytt i semifinalen. Nu riskerar Oskar Steen avstängning i nattens final.

En slashing på Kailer Yamamoto med bara fyra sekunder kvar kan göra att Oskar Steen går miste om sitt livs match. Färjestads forwardstalang har förhörts inför nattens JVM-final och kan alltså komma att stängas av.

Det är TSN:s Bob McKenzie som rapporterar de för Sverige oroliga uppgifterna. Yamamoto fick rejält ont efter svenskens tilltag igår men väntas spela kvällens bronsmatch mot Tjeckien.

Sedan tidigare riskerade Linus Lindström och Fabian Zetterlund tvingas avstå matchen på grund av skada. Sverige kan alltså komma till spel med bara tio forwards i finalen.

2014, senast Juniorkronorna var i final, stängdes backen Jesper Pettersson av efter ett slagsmål i samband med slutsignalen i semifinalen mot Ryssland.

No Logan Brown (OTT) for Team USA in bronze medal game vs. CZE today. With Will Lockwood (VAN) already out of tourney, USA down to 11 forwards. Kailer Yamamoto (EDM) expected to play but may be hobbled after slash from SWE Oskar Steen in SF. Steen has disciplinary hearing.

— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) January 5, 2018