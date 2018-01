Brynäs är i form. Foto: Bildbyrån

Brynäs åkte till Mora med fyra raka segrar i ryggen. Samtidigt hade Mora vind i seglen efter sina två senaste skalper på hemmaplan mot Luleå och Skellefteå. Bortalaget var starkast och kunde vinna med 0-1.

Två lag i bra form är ingen garanti för en välspelad hockeymatch. Det visade Mora och Brynäs upp när de möttes under lördagen i Jalas Arena i en match som inte bjöd på något skönspel, utan symboliserades av hårt arbete och kamp.

— Det böljar lite väl mycket. Vi får inga anfall. Vi kommer framåt, sen får vi 60 meter backcheck, sa Brynäs lagkapten Jacob Blomqvist till C More i den andra pausen.

Brynäs tog ledningen sent i den första perioden när Jesper Jensen hittade rätt bakom Mattias Pettersson som vaktade Moras mål. Men efter det hände det inte så mycket i matchen som slutade 0-1.

Segern var femte raka för Brynäs där målvakten David Rautio höll säsongens fjärde nolla.