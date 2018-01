Röglejubel och Växjödepp. Foto: Bildbyrån

Rögle stod för en praktskräll när de besegrade överlägsna serieledaren Växjö med hela 6-2. Dessutom bjöd petade stjärnan Juhamatti Aaltonen alla sina tvivlare på revansch när han gjorde hattrick redan i den första perioden.

— Jag sa att jag skulle vara redo när de gav mig chansen, sa han till C More.

Det var Växjö som tog tag i taktpinnen direkt från start. Men efter fem minuter fick Rögle straff. In för att lägga den klev nyligen petade och ifrågasatte Juhamatti Aaltonen som inte gjorde några som helst misstag i duellen mot Viktor Fasth i Växjös mål.

Hemmalaget fick energi av målet och tvingade Växjö att dra på sig två utvisningar i en och samma sekvens. Då passade Juhamatti Aaltonen på att göra 2-0 när han lade in ur dålig vinkel. Som om inte det vore nog gjorde 32-åringen sitt tredje mål några minuter senare.

— När jag hörde att jag skulle få spela idag blev jag väldigt lycklig, för nu kan jag verkligen visa den här klubben, och alla, vilken bra spelare jag är. Jag ville bara visa vad de kommer förlora om de vill bli av med mig, sa hattrickskytten till C More i paus.

Joel Persson reducerade för Växjö i slutet av den första perioden genom en soloprestation som han avslutade med ett distinkt skott som överlistade Justin Pogge.

— Det var en lucka ledig så jag tänkte att jag skulle gå och ta ett avslut. Jag brukar få kritik för att jag inte skjuter på plocksidan så jag fick variera lite, sa Persson om målet.

Växjö låg på rejält i den andra perioden, 6-19 i skott säger det mesta. Men det var Rögle som gjorde målen. Först Linus Sandin som gjorde första SHL-målet i karriären. Lite senare gjorde Taylor Matson 5-1 och drog ner rullgardinen definitivt för serieledarna.

Efter Matsons mål byttes Viktor Fasth ut mot Viktor Andrén

Växjö reducerade genom Noah Welch i mitten av den tredje perioden. Smålänningarna plockade också ut målvakten i jakt på fler reduceringsmål. Då gjorde Daniel Widing 6-12 i öppen målbur.