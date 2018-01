Foto: Bildbyrån

I två hemmamatcher i rad har Karlskrona släppt in fem mål på en och samma period. Det har inget annat lag gjort sedan Hammarby var uppe i elitserien senast – 33 år sedan har det gått sedan dess.

I tredje perioden hemma mot HV71 släppte Karlskrona in fem mål i en och samma period. Idag hände det igen när Malmö vände 1-0 till 1-5 i den andra perioden.

Enligt trovärdiga twitterkonto domarna.se, som har full koll på all möjlig (och omöjlig) statistik är detta första gången sedan säsongen 1984/1985 ett och samma lag släpper in fem mål eller fler under en period i två hemmamatcher i rad i elitserien/SHL.

KOLLAPSADE I DERBYT

Då, med spelare som Ulf Rådbjer och Roger Melin i laget hände det två gånger i rad för Hammarby. Den 29 januari släppte de fem mål i den andra perioden i derbyt mot AIK, för att en dryg vecka senare släppa sex mot Brynäs i mittenakten.