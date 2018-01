Jesper Bratt och Lias Andersson (höger). Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Jesper Bratts NHL-succé stoppade honom från JVM. För Bratt och de andra spelarna födda 1998 var det sista chansen. Och New Jersey-svensken skickar sitt stöd till Lias Andersson efter den kastade medaljen.

– Jag vet själv hur det är att förlora en final. Det är inte så att man är så tacksam för den där medaljen som man får, säger Bratt till hockeysverige.se.

NEW YORK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Få har nog missat framgångsagan Jesper Bratt under hösten. Forwarden har gått från AIK i HockeyAllsvenskan direkt in i NHL-laget New Jersey Devils. Han tog inte bara en plats. 19-åringen har gjort stor succé i starten på sin NHL-karriär. Bratt noteras för 26 poäng på 39 matcher. Det är lika många som kedjekamraten och fjolårets draftetta Nico Hischier.

Och det finns få ”nackdelar” med att göra succé i NHL. Men för Jesper Bratt har det inneburit att han spelade bort sig från JVM. Av förklarliga skäl vägrade New Jersey att släppa honom till Juniorkronorna.

– Såklart att det är tråkigt att missa JVM. Jag har inte spelat något JVM så det hade varit jätteroligt att spela ett. Samtidigt så är det i NHL man vill lira. Det här är mitt klubblag nu. Så kanske vill jag hellre vara här och lira om jag fick välja, säger Bratt till hockeysverige.se.

– Men att missa ett JVM är supertråkigt och såklart någonting man har drömt om sedan man var liten. Det är lite blandade känslor. Det var jävligt jobbigt att sitta och titta på matcherna när man inte kunna vara där och försöka hjälpa laget att vinna.

”SÅ JÄVLA SURT I FINALEN”

Men att han inte kunde spela JVM har inte hindrat Bratt från att mer eller mindre slaviskt följa turneringen.

– Självklart tittade jag på JVM. Jag följde nästan alla Sveriges matcher som jag kunde se när vi inte hade match. Så jävla surt i finalen. Jag tyckte att Sverige spelade mycket bättre än vad Kanada gjorde. Jag tycker absolut att svenskarna var välförtjänta av guldmedaljen. Jag tycker att grabbarna gjorde det skitbra.

För det var trots allt Stockholms-sonens kompisar som var iväg och grävde guld i USA. Bratt har ett silver från U18-VM tillsammans med de spelare som är födda 1998. Spelare som verkar ha blivit mer än bara lagkamrater. En årskull som spelade JVM för sista gången.

– Det är en jättebra grupp. Jättebra killar. Lätt att umgås med dem och inga höga hattar. Jag tycker att alla i gruppen sköter sig jättebra. Jag fick även vara med i somras när det var ganska många i det kommande JVM-laget som spelade den turneringen. Redan då tycker jag att gruppen kändes jättebra. Man kom väldigt nära alla spelare, för alla är väldigt lätta att umgås med.



Jesper Bratt. Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

”JAG FÖRSTÅR HANS REAKTION”

En annan som tyckte att Juniorkronorna var värda guldet är Lias Andersson. Mitt i all besvikelse valde Sveriges lagkapten att kasta upp silvermedaljen på läktaren. Ett beslut som har fått både ris och ros.

– Jag förstår honom lite. Han är en vinnarskalle som alla andra är. Jag vet själv hur det är att förlora en final. Det är inte så att man är så tacksam för den där medaljen som man får. Jag förstår hans reaktion.

Tror du att han kommer att uppskatta det mer lite längre fram?

– Ja, det tror jag absolut att han kommer att göra. Om något år när han ser tillbaka på det så kommer han nog ändå vara stolt över sig själv och övriga laget som tog sig så långt. Jag tycker att både han och laget gjorde en jättebra turnering.



Jesper Bratt i AIK-tröjan. Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

”JAG HAR INTE FÅTT VARA MED OCH STYRA NÅGONTING”

New Jersey vägrade som sagt att släppa sin succérookie. Men hur nära eller långt bort var det egentligen att han faktiskt fick spela årets JVM i Buffalo?

– Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte fått höra någonting om sådana grejer. Det har bara tränarna och (general managern) Ray Shero som har skött det det där tror jag. Jag har inte fått vara med och styra någonting. Jag tror att det var ganska klara med att jag skulle vara kvar här.

Ett JVM som skulle har varit Bratts första i karriären. Förra året blev han bortgallrad i allra sista stund. I år var han ”för bra”.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, säger han och ler.

Men istället för ett junior-VM fick Jesper Bratt leka vidare med kedjekamraterna och tillika draftettorna Taylor Hall och Nico Hischier. Det är inte så illa pinkat av killen som själv valdes i sjätte (!) rundan 2016. Killen som så sent som ett år sedan alltså spelade i Hockeyallsvenskan.