Cam Abbott. Foto: Bildbyrån

De har legat sist i stort sett hela säsongen. Men efter tvillingarna Abbotts intåg i klubben verkar något ha hänt. Idag kom fjärde raka hemmasegern när de besegrade Brynäs med 3-1. Dessutom lämnade de ifrån sig jumboplatsen till Karlskrona.

Rögle öppnade målskyttet i matchen när Sebastian Collberg hittade rätt i powerplay efter 13 minuter. Dessförinnan hade han slagit klubban ur händerna på Brynäs Daniel Mannberg.

Brynäs skulle dock kvittera innan perioden var slut. I slutsekunderna kom Aaron Palushaj i en två mot en-situation med en medspelare, han valde att avsluta själv och pucken gick in bakom Justin Pogge i Rögles mål.

— Det känns rätt hafsigt. Bra fart med två lag som är noggranna hemåt, summerade Daniel Mannberg till C More efter den första perioden.

LERG AVGJORDE

Rögle hade inför matchen tre raka hemmasegrar. Det skulle bli en fjärde när poänghete Bryan Lerg i den tredje perioden kunde ordna 2-1 till hemmalaget efter att han slagit in en retur på skott från Alen Bibic.

Brynäs plockade ut målvakten i slutet och då blev det som det så många gånger blir: Mål för det andra laget. Taylor Matson satte dit pucken i spel fyra mot sex.

— Vi är ett bra lag och jag tror vi kan vinna mot alla lag i Sverige. Vi är 24-25 man i omklädningsrummet som älskar att tävla, sa Rögles tränare Cam Abbott som dagen till ära gjorde intervjun på svenska.

Segern var Rögles fjärde raka på hemmaplan och nu lämnar de över jumboplatsen till Karlskrona.