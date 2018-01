Samuel Jonsson. Foto: Bildbyrån

Han SHL-debuterade i september, skrev på ett rookieavtal i december. Nu en bit in på det nya året står det klart att Samuel Jonsson stannar Rögle ytterligare två säsonger.

Backen Samuel Jonsson har gått hela vägen från Rögles hockeyskola upp till klubbens a-lag, där han debuterade i september i SHL-premiären mot Malmö.

— Det är en lokal kille, egen produkt, som gått den långa vägen och som verkligen förtjänar det här, säger Rögles sportchef Chris Abbott till klubbens hemsida och fortsätter.

— En ung och ambitiös hockeyspelare som är lyhörd och hela tiden jobbar hårt för lagets skull och för att själv bli bättre varje dag. Jag tycker förlängningen visar på hur mycket vi gillar honom och på vilken bra hockeyspelare han kan bli.

SNITTAR TIO MINUTER

19-åringen har spelat 20 matcher under säsongen för Rögle och har snittat dryga tio minuters speltid under dessa. En assist har det blivit för backen som även hunnit med spel i klubbens J20-lag och Helsingborgs HC i Hockeyettan under säsongen.