Olle Eriksson Ek. Foto: Bildbyrån

Liket lever, kanske. BIK Karlskoga vände 0-2 till en 5-4-vinst borta mot Oskarshamn.

BIK Karlskoga är alltjämt klar jumbo i HockeyAllsvenskan men tog i alla fall två poäng i kvällens bortamatch mot Oskarshamn. Man låg under med 2-0 tidigt, men några succélån tog laget in i matchen igen. Olle Eriksson-Ek hoppade in vid 0-2-underläget men låg sen bakom segern.

Niklas Lihagen gjorde mål. Och Rodrigo Abols, han gjorde två. Han står på 3+1 på fem matcher i Karlskoga. Det var dessutom Abols som avgjorde i förlängningen. Leksandslånet Fredrik Forsberg blev också målskytt. Han har 2+3 på fem matcher i BIK. Victor Backman inledde Karlskogas vändning.

Oskarshamn fick se sina mål från Marcus Björk, Joakim Hagelin, Martin Fehervary och Gustav Olhaver. Fehervary gjorde sitt första seniormål i karriären.