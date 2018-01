Karlskrona HK har gjort klart med Akim Aliu. Foto: Bildbyrån

Karlskrona gjorde under tisdagen klart med kanadensiske Akim Aliu som väntas vara på plats redan på onsdag.

– Akim är en stor rörlig och skridskoskicklig back med bra skott. Det är en spelare med attityd och pondus, säger sportchef Patric Larsson.

Under förmiddagen kom MrMadhawk med uppgifter om att Akim Aliu skulle vara klar för Karlskorna. Vid lunchtid presenterades han också av klubben. Han har tidigare representerat AIK i SHL, men då som forward. Han har sedan dess skolats om och i Karlskrona är han värvad som back.

– En spelartyp som vi behöver ha in i laget och som kan användas i många spelformer. Jag hoppas att han kan vara spelklar inom en vecka beroende migrationsverkets ledtid. Aliu landar i Karlskrona redan ikväll och gör sin första träning med laget under onsdagen, säger Patric Larsson till klubbens webbsida.

Akim Aliu har både kanadensiskt och ett ukrainskt medborgarskap och han kommer senast från HC Banska Bystrica i den slovakiska ligan.