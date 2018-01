Marcus Ersson- Foto: Bildbyrån

För över ett år sedan fick han beskedet att han inte skulle få vara kvar i Brynäs. Nu är han klar för spel i klubben till 2020.

Redan tidigt under förra säsongen fick han beskedet av Brynäs. Han skulle inte få vara kvar. Då började Marcus Ersson storspela och slog sig in i laget på allvar under vårens slutspel, där Brynäs gick till final. Backen fick då sitt kontrakt förlängt ändå.

Och nu har han fått det ytterligare en gång. Den 20-årige backen är klar för två nya år med Brynäs, meddelar klubben på sin hemsida.

– Marcus är en stark och gedigen tvåvägsback som vi tror har många bra år framför sig i Brynäströjan. Det känns mycket bra att kunna förlänga med Marcus som sedan barnsben är fostrad i klubben, säger sportchefen Stefan Bengtzén.

”STORT BRYNÄSHJÄRTA”

Ersson har varit lite ”in och ut” ur laget och har de senaste matcherna agerat sjundeback i Brynäs ganska breda backsida. Men för honom var det inga tvivel kring huruvida han skulle stanna, tycks det.

– Jag har spelat ishockey i Brynäs i hela mitt liv och det är här jag vill fortätta spela och utvecklas. Jag har ett stort Brynäshjärta så att få fortsätta spela i Brynäs betyder mycket för mig! Jag ser fram emot att hjälpa laget till framgångar, säger han.

Gävlesonen står noterad för 1+1 på 25 SHL-matcher under den här säsongen.