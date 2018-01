Jacob Olofsson i centrum. Foto: Bildbyrån

Det klassiska rivalmötet mellan Timrå och Modo blev ingen sprakande historia – men desto mer spännande. Det dröjde till slutminuterna innan matchens enda mål kom. Jacob Olofsson avgjorde.

– Det var jätteskönt, säger matchvinnaren till C More.

Erik Hanses och Henrik Haukeland visade under kvällen att de är HockeyAllsvenskans två kanske bästa målvakter. Det såg länge och väl ut som att båda skulle hålla nollan. Men icke. 17:29 in i den tredje perioden kom avgörandet.

I powerplay sökte Jacob Olofsson Jonathan Dahlén på den bortre stolpen. Men i stället för att gå till Dahlén styrdes pucken in i eget mål av en Modoskridsko. Olofsson fick målet och blev därmed matchvinnare tillsammans med Henrik Haukeland.

– Det var jätteskönt. Lite flax förstås, säger Olofsson till C More.

– Vi visste att vi hade chansen att döda matchen och att vi hade ett bra läge med powerplay. Vi har lite tur så den går in.

Med en minut kvar att spela plockade Modo målvakten och man skapade en del lägen mot Haukeland som stod emot. Timrå behåller serieledaren och visar att man är bäst av de båda rivallagen just nu.

– Det blir en helt annan match när det är derby såklart. Och så tar vi tre poäng. Helt fantastiskt.

Didrik Strömberg satte sedan 2-0 i tom kasse precis på slutsignalen, bara för att strö ytterligare salt i Modosåret.