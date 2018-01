Röglespelarna firar Ludvig Rensfeldts mål. Foto: Bildbyrån

Rögle bröt Örebros fina hemmasvit.

Nu har Skånelaget tagit åtta av nio poäng på tre matcher – och börjar dra iväg från bottenskiktet i tabellen.

– I den tredje perioden känns det som att vi gett katten på att vi ska ta hem segern, sade matchhjälten Ludvig Rensfeldt till C More efter bortavinsten.

Örebro gick in med två raka segrar inför mötet med Rögle under lördagskvällen. Men det var även ett formstarkt Skånelag som äntrade isen i Behrn Arena. Laget hade två vinster på de tre senaste matcherna.

Den sviten spetsades till ytterligare den här aftonen. Ted Brithén gjorde 1-0 för gästerna, men sedan vände Örebro till 2-1 genom mål av Joakim Andersson och Kalle Olsson.

Rögle skulle inte ge sig, utan kvitterade via Samuel Jonssons första mål för säsongen. Sedan klev Ludvig Rensfeldt fram i förlängningen och avgjorde. Rögles 3-2-vinst innebär att de nu tagit åtta av nio möjliga poäng den senaste tiden.

– Otroligt skönt att få med oss en tvåpoängare. I tredje känns det som att vi gett katten på att vi ska hem segern. Vi jobbar stenhårt för att klara nytt kontrakt, det är slutspel som gäller för oss, sade matchhjälten Rensfeldt till C More efter övertidssegern.