Han var general manager för det amerikanska lag som ska spela OS om bara några veckor. Nu är Jim Johannson död.

– Han var den ultimata lagspelaren, skriver USA:s förbundskapten Tony Granato på twitter.

Jim Johannson är död, 53 år ung. Den amerikanska förbundspampen, som de senaste 20 åren varit ansvarig för herrlandslaget, ska ha hittats död under dagen. Johansson var så sent som för några veckor sedan general manager för det amerikanska U20-landslaget.

Det var också han som stod som general manager för det amerikanska lag som om bara tre veckor ska spela OS i Sydkorea. Utöver rollen som general manager för landslagen har han också jobbat med det nationella utvecklingsprogram som de senaste åren varit världsledande.

– Vi är mer än chockade och fruktansvärt ledsna, säger Pat Kelleher som innehar posten som vice chef på förbundet.

Jim Johansson hade också en bra karriär som spelare. Han spelade två JVM, 1983 och 1984, och var med i OS 1988 och 1992.

Det är oklart vad som orsakat 53-åringens död. Han avled i sömnen, skriver det amerikanska förbundet i ett pressmeddelande.

– Hans inflytande i den här sporten har varit större än folk inom ishockeyn kan mäta. Våra kondoleanser går till hans familj, speciellt hans fru Abby och hans unga dotter Elli, fortsätter Kelleher.

We lost a true friend in Jim Johannson today.

He was so compassionate and as loyal a friend as you could have. He was the ultimate teammate.

I am deeply saddened and shocked and sorry that he is no longer with us.

He was a special human being. pic.twitter.com/vGAR4ZTFu2

— Coach Tony Granato (@TonyGranato) January 21, 2018