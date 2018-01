Nichlas Hardt jublar efter ett av sina fyra mål mot Örebro Foto: Anna-Lena Bergqvist/Bildbyrån

Nichlas Hardt, så hette SHL-kvällens främste målskytt. Med fyra (!) mål såg han till att hans Malmö Redhawks kunde ta tre viktiga poäng borta mot Örebro HK i det intensiva poängracet runt slutspelsstrecket.

Hardt gjorde två av sina mål i den första perioden. Båda kom i powerplay och gjorde att gästerna kunde vända den 1-0-ledning som Örebro tagit genom Jere Sallinnen.

Daniel Zaar och Kim Rosdahl ökade på för skåningarna i den andra innan Hardt slog till med sitt tredje för kvällen lite mer än halvvägs in i slutperioden. Zaar, som ryktats vara på väg bort från Malmö den senaste tiden, noterades för andra-assister på tre av danskens fyra mål och visade varför Malmö värvade honom under sommaren.

Hardts fjärde för kvällen kom med sex minuter kvar att spela när han tryckte in ett slagskott från den vänstra tekningscirkeln. Nicolas Hardt hade inför matchen bara gjort tre mål under hela säsongen.

Filip Gustavsson var närmast att hålla kvällens enda nolla. Han räddade samtlig a Färjestad-skott fram till det var 20 sekunder kvar då Fabian Zetterlund hittade rätt på sin JVM-kompis.Målet var Zetterlunds första i SHL.

Men Luleå vann matchen med 4-1 efter att Einar Emanuelsson blivit tvåmålsskytt i den första perioden, Karl Fabricius gjort 3-0 i den andra och Johan Harju hängt 4-0 med ett mål i tom bur i den tredje.

Luleå håller därmed jämna steg med Brynäs precis ovanför kvalstrecket och kan fortfarande blicka och drömma om slutspel senare i vår.

Frölunda stod för aftonens största seger. Det blev hela 7-1 till göteborgarna borta mot formsvaga jumbon Karlskrona. Redan efter halva matchen stod det 5-0 till ett dominant Frölunda. Simon Hjalmarsson gjorde två mål och fick sällskap i målprotokollet av Joel Lundqvist, Rasmus Dahlin, Ryan Lasch, Victor Olofsson och Ponthus Westerholm.

Olofssons mål var hans 22:a för säsongen och med det befäste han ledningen i SHL:s skytteliga. Ryan Lasch noterades förutom sitt mål för en assist och toppar nu SHL:s poängliga med sina 45.

Ett skadedrabbat HV kom bara till spel med fem backar men det påverkade inte hemmalaget något särskilt. HV71 vann me

d 3-1 hemma mot Skellefteå AIK efter att ha gjort mål i var och en av matchens tre perioder. Victor Ejdsell grävde in 1-0 på en retur i den första, Marc Zanetti satte 2-0 i början av den andra och Anton Bengtsson skyfflade in 3-1 i den tredje. Lawrence Pilut var en av isens giganter och noterades för två assist och för nästan 25 minuters speltid.

Skellefteås enda mål gjordes enligt den officiella statistiken av Emil Djuse även om det var misstänkt styrning från Henrik Hetta.

Hockeysverige.se var på plats på tre arenor ikväll.

Djurgården – Rögle 6-2

Mora – Växjö 2-4

Brynäs-Linköping 1-5