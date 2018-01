Michael Haga. Foto: Ronnie Rönnkvist

Inför över 8 000 åskådare på Hovet tog AIK ett gigantiskt kliv mot toppen när de besegrade Modo med 2-1. Samtidigt skickade de Modo närmare botten.

Det blev en förstaperiod på Hovet som vanns på poäng av bortalaget Modo. Men målen uteblev och när det väl var omspolat inför period två var det AIK som var det hetare laget. 1-0 kom en dryg minut in efter att Jesper Frödén styrt in en puck från Clay Wilson.

TRE MÅL PÅ SEX MATCHER

Norrmannen Michael Haga hade inför matchen gjort två mål på sina fem första matcher för AIK, där han är på lån från Mora. Haga passade på att göra sitt tredje mål bara några minuter efter att Modos tränare Hans Särkijärvi tvingats ta timeout för att efterlysa snabbare beslut från sina spelare.

— Det går lite vår väg i den här perioden, berättade målskytten Haga för C More och fortsatte med att kommentera sin form.

— Jag har kommit bra in i laget och fått mycket förtroende.

I sina tidigare powerplay under matchen hade Modo inte åstadkommit speciellt mycket. Men i den tredje periodens inledning skulle de få utdelning när Henrik Björklund styrde in en puck från backen Henri Auvinen.

Närmare än så kom inte Modo denna kväll och istället för toppstrid får de nu se upp för de jagande lagen i botten.

LEKSAND GASADE I TREDJE PERIODEN

AIK å sin sida är nu bara tre poäng ifrån Leksand som klev förbi Pantern upp på andra plats bakom Timrå i den allsvenska tabellen. Man gjorde det genom att besegra Västervik på bortaplan med 1-4.

Martin Karlsson gav gästerna ledningen sent i den första perioden, men hemmalaget kunde genom Dan Pettersson kvittera sent i den andra.

Men Leksand visade i den tredje perioden att det skiljer många placeringar mellan lagen i den allsvenska tabellen. Anton Karlsson, Emil Bemström och Alex Friesen såg till att matchen vanns av gänget från Dalarna.