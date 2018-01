Theodor Lennström blev matchvinnare mot Luleå. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDYRÅN

Inför helgen hade Theodor Lennström gjort ett mål på 35 matcher. Men på mindre än 24 timmar slog backen till med två strutar. Mot Luleå blev han dessutom matchvinnare – och hyllade publiken.

– Det är kul att spela här varje dag, säger Lennström till C More.



KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han hade bara gjort ett mål på sina 35 SHL-matcher med Färjestad. Men i helgen lossnade det rejält för backen Theodor Lennström. I lördagens 7-4-seger mot Örebro dubblade han säsongens målskörd. Idag mot Luleå slog 23-åringen till igen. Ett mål som blev matchavgörande i 2-1-vinsten.

– Efter tekning försöker jag bara få den på mål eftersom det är många som åker i skottlinjen. Svårt för målvakten att se pucken och nu har den gått in två matcher i rad, säger han glatt.

– Jag vet inte riktigt om Asplund (Rasmus) var på den eller inte. Men det var ett viktigt mål i alla fall. Det var skönt.

Och backen fick behålla målet. Ett mål som betydde 2-0 till FBK och kom i början på andra perioden.



Theodor Lennström. Foto: Hockeysverige.se

”LITE SVÅRARE ATT GÖRA MÅL I SHL”

Lennström värvades den här säsongen in från BIK Karlskoga. I HockeyAllsvenskan noterades han under 16/17 för elva mål och 26 poäng på 48 matcher.

– Det börjar närma sig förra året. Lite svårare att göra mål i SHL, men de kanske börjar trillar in nu om man har lite tur.

Efter andra målet på mindre än 24 timmar står Lennström nu på tre mål efter 37 matcher. Det finns även en rolig detalj för samtliga tre målen i Färjestad-tröjan.

– Alla tre är mot samma målbur. Men det är nog tillfälligheter skulle jag tro, säger han med ett leende.

Eller? Alla mål är på hemmaplan, i den målbur som står framför hemmafansen.

– Det är alltid gött. Då kan man fira lite mot klacken.



Lennström måljublar. Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån

”FANSEN HÄR ÄR HELT OTROLIGA”

Stockholms-sonen, tidigare i AIK, verkar trivas utmärkt i Karlstad. Efter segern hyllade han publiken. Idag kom 7505 personer för att se Färjestad spela. Det betyder över 15000 åskådare i Löfbergs Arena under helgen.

– Det är helt otroligt. Fansen här är helt otroliga. Det är kul att spela här varje dag, säger han till C More efter matchen.

Efter helgens två segrar är FBK ett fortsatt topplag i SHL. Laget är nu tvåa på 72 poäng. Dock hela 14 poäng efter överlägsna Växjö.

– Vi gör två bra matcher. Vi släppte in Örebro lite i matchen igår, men det var ändå aldrig nära tycker jag. Jag tycker att vi gör två riktigt bra matcher. Det blir skönt att ta med sig till nästa vecka.