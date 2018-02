Barry Smith och Michael Lindqvist (höger). Foto: BILDBYRÅN

Nästa säsong kan Michael Lindqvists lagkamrater heta Patrick Kane och Jonathan Toews. Hockeysverige.se kan avslöja att Chicago Blackhawks har erbjudit FBK-forwarden ett kontrakt.

– Varför skulle man inte vara intresserad? Det är en bra hockeyspelare, säger Barry Smith, klubbens Director of Player Evaluation.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han värvades från AIK i HockeyAllsvenskan till Färjestad inför årets säsong. Trots ett stort steg upp till SHL har Michael Lindqvist gjort succé. Just nu är han visserligen skadad, men genom 34 poäng på 33 matcher har han väckt stort intresse hos NHL-klubbar.

– Om han vill till NHL, då kommer han att spela i NHL nästa säsong, sa Lindqvist agent Joakim Persson till hockeysverige.se i en tidigare intervju.

– Han har den valmöjligheten. Sedan var det blir, det får vi ta en diskussion om här i fortsättningen. Han är uppvaktad och vi får se vad som händer.

Nu kan hockeysverige.se avslöja att en av klubbarna som uppvaktat Lindqvist är Chicago Blackhawks.

– Han har en väldigt bra chans att spela i NHL, berättar Sverigebekantingen Barry Smth, klubbens Director of Player Evaluation.

Är Chicago intresserade av honom?

– Ja, varför skulle man inte vara det? Det är en bra hockeyspelare.



Michael Lindqvist. Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån

”HAN MÅSTE GÖRA ETT VAL”

Den anrika NHL-klubben, som vann Stanley Cup så sent som 2010, 2013 och 2015, är mer än bara intresserade.

– Det är upp till honom (Lindqvist). Han måste göra ett val, för det är mer än ett lag såklart. Ett flertal klubbar har pratat med honom. Jag tror att han tar ett beslut inom de närmaste veckorna.

Har ni erbjudit ett kontrakt till honom?

– Jag tror definitivt att vi har erbjudit honom ett kontrakt.

Så kan kan välja att spela för er nästa säsong?

– Ja, om han vill.

”SKULLE VARA SVÅRT ATT TACKA NEJ”

23-åringen har tidigare själv berättat om NHL-intresset.

– Vi får se vad som händer, men det är klart att det skulle vara svårt att tacka nej till ett sådant erbjudande, sa han till hockeysverige.se.

Att Michael Lindqvist hamnar i NHL nästa säsong kan vi nog slå fast. Och han kan, om han själv vill, alltså välja att få spelare som Jonathan Toews och Patrick Kane som nya lagkamrater. Inte så pjåkigt för Stockholmaren, som för mindre än ett år sedan spelade i HockeyAllsvenskan.



Barry Smith, här som assisterande tränare för Tre Kronor under OS 1988. Foto: Bildbyrån

”REDAN FÖRRA ÅRET ÄLSKADE JAG HONOM”

Barry Smith, nu i Chicago, har själv varit med och vunnit sju Stanley Cup. Dessutom har han varit involverad i svensk hockey. Bland annat som assisterande tränare för Tre Kronor under OS i Nagano 1988. Den 65-åriga amerikanen har även tränat både Malmö Redhawks och Rögle. Men vad gjorde han i Karlstad mer än att spana in Lindqvist?

– Det är många draftval här, så jag är här och ser matchen och kollar på hur free agents spelar. Jag pratade även med Färjestads tränare under morgonen innan matchen. Så det är anledningen till att jag är här.

Givetvis har han även koll på den svenska supertalangen Rasmus Dahlin. Men oddsen talar inte direkt för att Chicago får möjlighet att välja 17-åringen.

– Jag har hört att han är årets nummer ett. Jag bevakar inte juniormatcher men jag har sett honom spela i SHL såklart, och redan förra året älskade jag honom, säger Smith.

– Han är en bra hockeyspelare. En väldigt bra hockeyspelare.