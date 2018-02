JVM:S BÄSTE BACK 2012. Brandon Gormley vill ta sig till toppen igen via Mora. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

Efter ha utsetts till JVM:s bäste back 2012 testade Brandon Gormley lyckan i världens bästa liga. Men det blev bara 52 matcher i NHL och nu är backen i stället i Mora för att starta ett nytt kapitel i hockeykarriären.

— Jag ser inte det här som ett steg tillbaka. SHL är en bra liga med ett gott rykte, säger han till hockeysverige.se.

Erik Johnson, Drew Doughty, Erik Karlsson, Alex Pietrangelo, Ryan Ellis och Brandon Gormley. Där har ni namnen på spelarna som tilldelades utmärkelsen som JVM:s bäste back mellan åren 2007-2012.

Det är namn som just nu har stor stjärnstatus borta i NHL och leder sina respektive lag. Alla bortsett från Brandon Gormley. Han värvades till SHL-nykomlingen Mora i december månad, och har nu gjort 32 matcher ute på de svenska rinkarna.

För hockeysverige.se berättar kanadensaren om resan som tagit honom till Sverige. En resa som påbörjades i JVM i Calgary samma år som Juniorkronorna tog hem guldet.

— Det är klart att JVM var en väldigt rolig upplevelse. Vi fick brons det året och sedan gick jag över till att bli proffs i NHL. Där gjorde jag några säsonger i både NHL och AHL och nu hamnade jag här. Jag är nöjd med var jag är i min karriär. Det var rätt av mig att komma hit och jag tycker att jag har fortsatt utveckla mitt spel i Mora.

— Vid 25-årsåldern är du fortfarande en ung hockeyspelare. Det gäller att fortsätta träna hårt för att bli bättre, säger Gormley.

VAR SKADAD UNDER NYCKELPERIODER

Gormley spåddes en lysande framtid i NHL när han draftades av Arizona Coyotes 2010. Han fick chansen i klubben 2013/14, men hans vistelse i öknen varade i endast fem matcher.

Året därpå provades han på nytt i Coyotes, men Gormley motsvarade inte klubbens förväntningar utan trejdades iväg till Colorado Avalanche. Backen tillbringade 26 matcher som Gabriel Landeskogs lagkamrat innan det blev AHL-spel i en och en halv säsong i San Antonio Rampage, Albany Devils och Binghamton Senators. Därefter togs flyttlasset vidare igen.

— Det var många saker som spelade in till varför jag inte blev kvar där borta, det hände mycket. Jag tycker det är svårt att peka på något särskilt. För att lyckas måste saker och ting gå lite din väg också, och du måste lyckas spela som bäst vid rätt tillfällen och hålla dig frisk vid de rätta lägena. Jag genomgick en del skadeperioder under mina första år i NHL-karriären och det var tufft. Det är inte lätt att slå sig in i NHL, och det är även tuffare att hålla sig kvar.

— Men nu är det som det är och jag försöker bara gå vidare från var jag är nu.

Hur mycket tror du skadorna påverkade dig?

— Alla går igenom skador, men visst var jag skadad under nyckelperioder. Men samtidigt måste du ändå försöka ta vara på chanserna du får. Och nu fick jag chansen att komma hit.

Brandon Gormley har i snitt spelat över 20 minuter per match i Mora den här säsongen. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

”SHL ÄR EN LIGA MED ETT GOTT RYKTE”

Brandon Gormleys chans att hitta en vändning i hockeykarriären var att komma till Sverige och Mora. De öppnade dörren för honom och 25-åringen var väldigt tacksam över att få den möjligheten att kliva in. Han ser flytten till dalaklubben som en nytändning.

— Ja, exakt. Jag stänger ett gammalt kapitel och öppnar ett nytt. Jag var exalterad över att få komma över hit för att kunna utvecklas här. Vi får se vad som händer efter den här säsongen.

— Jag vill försöka bli bättre i varje byte jag gör ute på isen. Jag tror att det här är bra för mig. Det viktigaste just nu är att laget börjar vinna.

Du känner inte att det är ett steg tillbaka i din karriär att komma hit?

— Nej, det tycker jag inte. Självklart finns det ingen annan liga som är bättre än NHL, men om du ser till förra året var jag i AHL hela säsongen. Jag ser det inte som ett steg tillbaka. SHL är en bra liga med ett gott rykte. Det finns många bra spelare här. Lagen är vältränade och det är riktigt tufft att möta dem. Den här utmaningen känns bra för mig.

SHL skiljer sig naturligtvis mycket från de nordamerikanska ligorna han kommer ifrån. Isen är större och skickligheten ligger inte på samma nivå som i NHL. Gormley beskriver vad förflyttningen har inneburit för honom.

— Det är självklart så att spelet är annorlunda och att isen är större. Men jag tycker det har varit kul. Jag tycker att vårt lag är på väg i rätt riktning just nu också. Vi måste bara börja hitta nätet lite oftare.

— Jag har varit här ett tag och jag börjar hitta rätt i mitt eget spel. Eftersom att det är större yta använder spelare sin skicklighet lite mer och därför krävs det att man är snabb i tanken. Man har definitivt mer tid att hålla i pucken här.

På de 32 SHL-matcherna som kanadensaren har spelat har han registrerats för 17 poäng (2+15) och snittar 20:05 minuters istid per match. Bara Steven Seigo har spelat mer än honom i Mora.

Gillar du den större ytan på isen?

— Jag vet inte riktigt. Det finns både för- och nackdelar med dem. Det är svårare som back att försvara när motståndarna har lite mer tid med pucken. Men i det offensiva spelet kanske det är lite mer gynnsamt.

ÖPPNAR FÖR EN FORTSÄTTNING

Brandon Gormley vill inte lägga något på fokus på vad som komma skall efter säsongen. Det vill säga silly season. Att backen får förslag från övriga klubbar i SHL och kanske runtom i Europa är givetvis ingen omöjlighet. Hans kontrakt med Mora går ut efter den här säsongen, men Gormley har inget emot en fortsättning i klubben.

— Nej, det skulle jag kunna tänka mig. Jag vill inte stänga några dörrar för tidigt, men just nu ligger fokuset på den här säsongen. Affärsdelen tar vi an under sommaren. Men jag kan säga att jag trivts bra under den korta tiden jag har varit här. Som spelare lägger man bara vikt vid sin prestation ute på isen och hur du uppför dig där och sedan låter man det andra lösa sig när det väl gäller.

Tror du att det finns andra alternativ än SHL för dig?

— Det vet jag inte. Det är som sagt något man tar reda på till sommaren. Det är inget jag kan kontrollera.

Men jag antar att du skulle vilja återvända till Nordamerika så småningom?

— Man vill inte utesluta någonting. Men jag känner att jag har tagit ett bra beslut genom att komma hit.