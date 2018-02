Foto: Bildbyrån

Karlskrona grep sista halmstrået om att få slippa spela negativt kval. På bortaplan besegrade de Örebro med 3-5. Detta efter tre mål av Carl Persson.

Den första perioden innehöll två mål. Först var det Tyson Spink som gjorde 1-0. Framspelare var Anton Hedman som gjorde sin första poäng i Örebrotröjan. Carl Persson skulle dock kvittera bara några minuter senare när han stod framför mål.

— Vi har snackat om att vi är dåliga på att komma in på mål, berättade han för C More.

Karlskrona skulle ta ledningen också. I den andra perioden hittade Carl Persson rätt på passning från Konstantin Komarek när de båda avslutade en spelvändning. Men Jere Sallinen skulle kvittera i slutet av den andra perioden.

— En match med många ansikten. Efter de fick ledningen så tycker jag vi kommer tillbaka. Nu ska vi upp med tempot igen och våga sätta press, sa Ove Molin inför den tredje perioden.

Örebro gjorde 3-2 alldeles i början av den tredje perioden när Marcus Weinstock gjorde mål. Men bara minuter senare kunde Mattias Guter kvittera.

Lite senare i perioden kunde Carl Persson göra sitt tredje mål för matchen och återigen ge sitt lag ledningen. Daniel Gunnarsson kunde sedan stänga matchen med sitt 3-5 när Örebro plockat ut målvakten i jakt på kvittering.

— Det var sjukt längesen, det måste varit i ungdomsåren jag gjorde det senast, berättade Carl Persson om sitt hattrick efter matchen.

— Det är vårt slutspel nu, det är finaler varje match, sa han vidare.