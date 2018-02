Foto: Bildbyrån

Härom dagen försökte jag förklara för en bekant det här med övergångssystemet i hockey. Jag lär få försöka komma på ett nytt sätt efter att ha följt deadlineveckans första dag på nära håll.

Per Ledin bröt med Karlskrona och ryktas tillbaka till Luleå. Felix Sandström byter Brynäs mot HV71 och Växjö Lakers ryktas ha gjort klart med en NHL-spelare från Anaheim Ducks.

Veckan för transferfönstrets stängning har knappt börjat men jag älskar den redan.

På torsdags stängs fönstret för när de svenska klubbarna måste sluta värva spelare inför slutspurten av säsongen 2017-18. Det kapprustas från norr till söder, från väst till öst men sett till tabellerna i våra två högsta serier är det inget lag som inte behöver spana efter nyförvärv – alla är i allra högsta grad indragen i en eller annan streckstrid.

Att den här säsongen är viktigare än flera av dess föregångare är känt sedan tidigare. De extra miljoner som kommer skjutas in gör att de Hockeyallsvenska toppklubbarna och de SHL-ska bottenlagen står inför ett minst sagt nagelbitande äventyr lite senare i vår. Att komma så väl förberedd som möjligt dit är ett måste och att klubbarna därför köper och säljer just nu är fullt rimligt.

Borta i NHL är Trading Deadline en av de mest hektiska veckorna under säsongen och de senaste åren har de blivit mer och mer så här hemma i Sverige också. Man kan tycka vad man vill om det – om det är rätt eller fel att störa ett lagbygge med kort tid kvar på säsongen – men det är fantastiskt kul att som åskådare få följa cirkusen.

Rykten, rykten och mera rykten.

Spelarna tvärnekar för att i nästa sekund presenteras av klubben han eller hon ryktats till. Sportcheferna letar men ”har inget på gång” och plötsligt står en stjärnspelare och knackar på kanslidörren för möte med nyss nämnda sportchef.

Redan under måndagen gjorde Leksand tre affärer – Fredrik Lindgren och Isac Skedung ut, målvakten Robin Rahm in. Per Ledin bröt kontraktet med Karlskrona och målvakten Felix Sandström tog fram bläckpennan och ritade på ett kontrakt med HV71.

I SDHL gjorde Linköping klart med en kanadensisk världsmästare och som grädde på moset avslutades kvällen med att Expressen avslöjade att Dennis Rasmussen kan vara på väg hem till Växjö från Anaheim Ducks, om han nu passerar waivers borta i Nordamerika vill säga.

En pangstart men jag tror inte vi är klara där utan att vi har ett par fullständigt galna dagar framför oss.

I ett bredare perspektiv kan vi diskutera om deadline ligger på rätt datum under säsongen?

För lagen i de lägre serierna påverkar detta sena datum ganska mycket på sina håll. Flera lag gör säsongens sista nedsläpp på söndag och deras kontrakt är redan säkrade inför nästa säsong. De trupperna riskerar att plockas itu vilket på så vis gynnar de bättre placerade lagen och eventuellt också några hockeyallsvenska lag som säkerligen har koll på en eller annan fyndspelare i Hockeyettan eller Hockeytvåan. Kanske bör hockeyn tidigare lägga den här deadlinen för den sakens skull – men det är ett ämne som förtjänar en helt egen krönika.

För SHL och HA-klubbarna är det inga större problem med det här datumet. I bägge serierna råder yttersta stridsförberedelser för att vara så bra som möjligt när säsongen gäller som mest. Och vem vet vad som händer imorgon?

Nya rykten, rykten, rykten och mer ”jag vet inget” och rubriker som ”Stjärnan klar för…”

Transfercirkusen är här. Den har bara börjat men jag älskar den redan.