Efter en tids rykten tyder nu allt mer på att målvakten Felix Sandström är klar för HV71. Dels bekräftades det i C Mores tv-studio under gårdagen. Idag ska han dessutom setts äta frukost i Jönköping. Det var Jönköpings-Posten som var f

Igår hyllades HV-legendaren Esa Keskinen inför ett fullsatt Kinnarps Arena. I en av pauserna mötte han media och berättade då bland annat om när han agerade hjälte under en omtalad kaosdag i Jönköpings historia. Esa Keskinen spenderade fe

Mora är fortsatt under kvalstrecket i SHL-tabellen. Detta efter att de körts över av HV71 som på hemmaplan kunde vinna med 5-0. Mora hade vid vinst kunnat klättra upp på söker mark då Örebro förlorade sin match mot Karlskrona. Matchen b

SHL utser varje månad Månadens spelare i ligan. För januari månad utsågs HV71:s back Lawrence Pilut. Lawrence Pilut blir den första backen under säsongen att utses till månadens spelare. Under säsongen har han växt ut till en ledargestal

Linus Söderströms vara eller icke vara i HV71 har varit et omdebatterat ämne på senare tid. Med tanke på det senaste ryktet om att Felix Sandström ska vara på väg in till klubben kan vi nog nu konstatera att Söderström stannar kvar i USA s

8 februari, 2018

Regerande svenska mästarna HV71 har varit hårt drabbade av skador under säsongen på framförallt backsidan. Nu uppges en spelare på väg in - men det ska inte handla om en back utan om målvakten Felix Sandström som just nu är på lån i Oskar