RÄTT VÄG. Hampus Lindholm gillar Rögles nya riktning under bröderna Abbotts ledning. Foto: Bildbyrån & Getty Images

Rögle fick en mardrömsstart på årets säsong. Både tränare och sportchef lämnade klubben och en ombyggnation startade. In kom bröderna Abbott och det har gett resultat.

– Det får jag säga att de har gjort väldigt bra. Det ser ut som de har kul igen på isen och spelar med full fart, säger Hampus Lindholm till hockeysverige.se.

ANAHEIM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Rögle fick inte alls den säsongsöppning man hade hoppats på i årets SHL. Efter de 15 första omgångarna hade laget bara spelat in elva poäng och hade en målskillnad på minus 27. Resultat som gjorde att Anders Eldebrink lämnade sin position som tränare när laget låg sist i tabellen. En som led med laget var klubbens tidigare lirare och numera NHL-spelaren Hampus Lindholm.

– Ja, det var riktigt tråkigt, säger Anaheim Ducks back till hockeysverige.se.

Även sportchefen Anders ”Masken” Carlsson valde att lämna sin post. I stället tog klubben in tvillingbröderna Cam och Chris Abbott för att påbörja en ombyggnad. Och det är en nystart som har gett resultat. Rögle har klättrat i tabellen och ligger just nu elfte plats med fem poäng ned till kvalplats. Det är en omorganisation som hyllas av Lindholm.

– Jag tycker att det är smart. När laget inte börjar klicka så måste man börja någonstans och oftast behöver man rensa och få in lite ny luft i omklädningsrummet och i spelarbåset. Det får jag säga att de har gjort väldigt bra. Det ser ut som de har kul igen på isen och spelar med full fart. Och det är så man ska spela om man ska vara framgångsrika som lag.

LINDHOLM: ”JAG FÖLJER DEM”

Lindholm gjorde två säsonger i Rögle innan han tog steget till Nordamerika direkt från Hockeyallsvensken. Nu gör 24-åringen sin femte säsong i Anaheim Ducks och är en av lagets viktigaste spelare. Men ifrån Kalifornien han har fortfarande koll på sitt tidigare lag.

– Jag följer dem. Jag brukar kolla på lite highlights. Det är jäkligt kul att de har börjat vinna lite nu.

– För staden, fansen och laget är det kul att de börjar tugga på.

Jonstorps stolhet skrev inför förra säsongen på ett guldkantat kontrakt värt drygt 5,2 miljoner dollar på säsong fram till 2021/22. Nu har han precis köpt nytt hus i Los Angeles.

– Jag trivs jättebra här. Härliga lagpolare och jag har börjat känna mycket folk runt omkring. Det är kul som fan.

Lindholm har den här säsongen svarat för åtta mål och 19 poäng på 44 matcher.