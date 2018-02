Ännu en händelserik SHL-vecka har passerat med allt vad det innebär. Här nedan listar vi de hetaste spelarna och de största snackisarna från veckan som nyss lämnat oss. Djurgården och Luleå har tagit full pott under veckan. Örebro och Link

Efter en tids rykten tyder nu allt mer på att målvakten Felix Sandström är klar för HV71. Dels bekräftades det i C Mores tv-studio under gårdagen. Idag ska han dessutom setts äta frukost i Jönköping. Det var Jönköpings-Posten som var f

Inför matchen hade Luleå tagit poäng mot samtliga lag i SHL under säsongen utom mot Brynäs. Idag fick de så sin efterlängtade seger, detta efter att Einar Emanuelsson gjort två mål. 3-2 slutade matchen. För Brynäs var det fjärde raka för

8 februari, 2018

Regerande svenska mästarna HV71 har varit hårt drabbade av skador under säsongen på framförallt backsidan. Nu uppges en spelare på väg in - men det ska inte handla om en back utan om målvakten Felix Sandström som just nu är på lån i Oskar